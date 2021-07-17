Сказки для незрячих: в Челябинске показывают спектакли с тифлокомментарием

Как в трех строчках описать Бабу Ягу, танцы ансамбля «Урал» и рождественский вертеп

Осенью 2020 в Челябинске появились два уникальных специалиста — сертифицированных тифлокомментатора: Татьяна Денисова, директор будущей Детской филармонии, и Екатерина Ренер, в прошлом радиоведущая. Они сотрудничают с театрами и музыкальными площадками, готовят аудиосопровождение мероприятий для людей с нарушениями зрения или тотально незрячих.





В Челябинске несколько концертов и спектаклей ведутся с тифлокомментарием. Это «Сказы Бажова» в Кукольном театре, «Рай» Камерного театра, «Шесть блюд из одной курицы» Театра драмы и «Иван Царевич и Серый Волк» в Молодежном. Плюс несколько концертов и музыкальный спектакль «Стойкий оловянный солдатик» в филармонии. Большой комплект оборудования закупила филармония при поддержке Министерства культуры Челябинской области. А два театра, «Манекен» и Театр драмы, получили наушники и передатчики в рамках гранта от федеральной программы «Особый взгляд».

В Молодежном необычный спектакль и особые гости. Показ сопровождается тифлокомментарием, а на первых рядах — дети, совсем или частично незрячие. У каждого приемник и наушник, из которого уже доносится голос Татьяны Денисовой. Она смотрит на все происходящее сверху, из комнатки звукачей и осветителей.

«Тифлокомментарий — емкий и короткий текст, который я произношу перед началом спектакля и между репликами актеров. Я помогаю всем зрителям понять, что происходит на сцене, как она устроена, куда двигаются актеры, а если шутки не произнесены вслух, поясняю, почему люди вокруг смеются. Описываю движения актеров, чтобы передать грусть, гнев, радость», — поясняет Татьяна Денисова.

Зал шумит, до начала спектакля еще несколько минут, и это время Татьяна использует для того, чтобы описать декорации, костюмы героев, даже цвет их волос. Сцена еще пуста, а мы с этими ребятами уже знаем чуть больше, чем все остальные. Школьники в зале визжат и топают ногами, но голос Татьяны в наушнике не теряется. Она объясняет, кто такие ряженые и почему их так много, что на сцене делает телега и какая она вообще, эта сцена.

Гаснет свет (а для кого-то ничего не изменилось), дети более-менее угомонились и Татьяна успевает вставить еще несколько слов, прежде чем грянет музыка и с криками и плясками выскочат те самые ряженые.

Я закрываю глаза. Среди реплик актеров, звона колокольчиков и смеха голос Татьяны четко и быстро сообщает, что Иван Царевич вот прямо сейчас запрыгнул на телегу, а вот тут его ряженые толкают в спину и играют в прятки, а через секунду появляется волк и поэтому все визжат и бегут в разные стороны. Прикрываю лицо ладонями, потому что посмотреть на волка очень хочется. Но удивительно, мне хватает этого емкого «у него пушистый хвост, меховая жилетка до колен, а на голове мохнатая шапка с большими ушами». Немного не успеваю за темпом — только мозг обработал фразу тифлокомментатора, как в уши врывается музыка или новые реплики героев. Но это потому, что я привыкла половину информации воспринимать визуально.

Появляется Баба Яга, и я открываю глаза не в силах сопротивляться любопытству: какие такие пестрые юбки, как это — в одном роликовом ботинке? Вот бы потрогать перья жар-птицы да ухватиться за рукоять меча-кладенца!

«Некоторые спектакли и концерты вовсе не нуждаются в тифлокомментарии. Они богаты текстом, заполнены музыкой. Такой, например, „Стойкий оловянный солдатик“ в Зале органной и камерной музыки „Родина“, там есть рассказчик. И разрушать особенную атмосферу сказки своими комментарием не хочется, да и не нужно. В таких случаях я просто стараюсь делать происходящее на сцене понятным для каждого зрителя. И отдельно готовлю вводную программу — рассказываю, о чем будет сказка, как выглядят герои. А есть спектакли, которые, наоборот, в комментариях нуждаются. „Иван Царевич“ как раз из таких», — уточняет Татьяна Денисова.

«Иван Царевич и Серый Волк» — спектакль очень интерактивный. Тут в зал бросают мягкие мячики и предлагают маленьким зрителям собрать их и забросать Змея Горыныча. Или просят хлопать и громко топать, чтобы выбрать тот или иной вариант развития сюжета. И несколько раз весь этот балаган из ряженых, Ивана, Волка и огромного змея сбегает со сцены в зал и крутится меж первых рядов.





А там как раз сидят ребята с наушниками. Кто-то из них смотрит на сцену, различает силуэты. Кто-то, наклонив голову, прислушивается и следит за цветными софитами — видит световые пятна. А кто-то сидит откинувшись и закрыв глаза. И я вместе с ними. От шума и резкого топота они иногда вздрагивают, но Татьяна чаще опережает действие, предупреждая, что вот сейчас актеры бегут в зал, танцуют вокруг и перебрасываются со зрителями мячиками.

Они не могут сорваться с кресла, швырнуть этот мякиш в Змея Горыныча, но они смеются заливисто, потому что знают: Иван Царевич там размахивает мечом, волк хвостом, а дети вокруг хлопают в ладоши, радостно кричат и пыхтят, стараясь перетопать друг друга. Мы не видим, но слышим и чувствуем себя частью происходящего.

«Очень часто ты начинаешь соизмерять: действительно ли тут нужен комментарий? А может, оставить место для музыки? Или драматической паузы, ведь в тишине иногда еще больше информации, чем в звуке. Или, наоборот, нужно успеть предупредить, чтобы зритель не чувствовал себя исключенным из действия, не чувствовал себя слепым. Мне нужно, чтобы незрячий человек получил информации сполна. На Елке губернатора я устроила детям даже небольшую предварительную лекцию о самом празднике Рождества. Мы осмотрели выставку в холле Театра оперы и балета, вертеп, я описывала персонажей, объясняла, почему они такие и где находятся. И в какой-то момент заметила, что к моей делегации (50 воспитанников специализированной школы № 127) присоединились дети, которые просто пришли на елку. Им было интересно, моя информация оказалась нужной и полезной всем. Было здорово», — улыбается Татьяна Денисова.

Каждый новый спектакль в списке прокомментированных — уже победа. Следующий уровень — дать возможность зрителям потрогать декорации и костюмы перед спектаклем, пальцами ощутить этот мех, шитье, кокошники, военные тужурки, шероховатые скамейки, пузатый самовар, корзину воздушного шара или книжку с цветочной закладкой.





На сцене гремит сказка — Иван Царевич бежит от Шамаханской царицы, играет в щелбаны с Волком, влюбляется в Василису Премудрую, сражается со Змеем Горынычем, рубит ему головы.

«Мы ездили с этим спектаклем в Троицк. В зале — несколько тотально незрячих детей. Было удивительно и радостно, когда ко мне подошел один мальчишка и в полном восторге заявил, что увидел, как у Змея Горыныча было три головы, а осталась одна. Эти детские эмоции подпитывают меня в работе. Я решила пойти учиться на тифлокомментатора в тот момент, когда мы формировали концепцию развития нашей детской филармонии. Мы для себя решили, что будем работать с разными детьми. Поэтому для зала обязательным требованием стала индукционная петля для слабослышащих и оборудование для незрячих. До открытия филармонии на тот момент оставался еще год, и я предложила Алексею Пелымскому (директор филармонии. — Прим. ред.) начать пробную программу. Первый концерт состоялся в ноябре 2020, во Всемирный день слепых», — возвращается в начало истории Татьяна Денисова.

Для каждого театра в отдельности тифлокомментатор — удовольствие не из дешевых. Одна минута записанного комментария стоит примерно 200 рублей. Плюс присутствие на каждом показе спектакля. Запустить этот процесс помогли гранты и личная инициатива Татьяны Денисовой.

Иван Царевич с героями запрыгивают на телегу. Она теперь для них корабль. Распускаются паруса, а «метла бабы Яги словно рея»... Я невольно цепляюсь за это слово.

«С каждым спектаклем я совершенствую текст. Бывает, ляпну что-то, а потом выключаю микрофон на минуту и смеюсь вместе с звукачом или осветителем, вот я сказанула. Такое случается редко, чаще в процессе „горячего комментария“, когда я читаю не только заготовленный текст, но и перестраиваюсь по ходу пьесы. В спектаклях это почти исключено — действие отрепетировано от и до, изменений практически не происходит. А вот музыкальные концерты устроены иначе, там ведущий и участники могут вести себя по-разному, шутить, переставлять инструменты», — Татьяна Денисова правит текст на листе бумаги.

Дети с наушниками — младшие школьники в основном. Подростки и взрослые гарнитурами почти не пользуются и на адаптивные концерты ходят редко, не хотят привлекать внимание, культура не та. Да и не уверены, что такой комментарий им нужен, до тех пор, пока сами не пробуют. Например, на одном из концертов ансамбля танца «Урал» был хореограф, который потерял зрение. Его с трудом убедили взять наушник. А потом он сказал, что зрячим не узнал бы и половины того, что ему дал комментарий.





Особые зрители в зале собираются благодаря сотрудничеству филармонии в лице Татьяны Денисовой, челябинского отделения Всероссийского общества слепых и спецшколы № 127, с которой уже в августе будет подписан договор на регулярные спектакли для воспитанников.

Подношу наушник к ушам дочки: она удивленно начинает мотать головой в поисках тети, которая подглядывает за залом со стороны.

«В Троицке я оказалась на балконе, а на сцене — „Иван Царевич и Серый Волк“. В конце сказки Змей Горыныч отправляется на поиски своей возлюбленной. А я сижу на этом балконе, у меня лампа горит. И Горыныч вдруг показывает не за кулисы, а на меня, и кричит: „Вон на горе моя дракониха, побегу к ней“. В основном напрашиваюсь в будку звукорежиссера и осветителя. Потому что важно, чтобы в мой микрофон не лезли звуки из зала. Недавно мы купили переносную кабинку, она хоть частично решает эту проблему», — после завершения трансляции Татьяна Борисова прикрывает за собой дверь в операторскую будку.





Публика выходит из зала. В фойе на отдельном столике стоит ящик для передатчиков и наушников. Оборудование меняют на номерок из гардероба, вот и вся схема выдачи. Дети и родители встречают Татьяну Борисову и бурно пускаются в обсуждение: что понравилось, что всё-всё было понятно, и какой Иван молодец, и какой Волк смешной, и какое важное дело делает Татьяна.

«Мне все очень понравилось, особенно весело было, когда Волк и Иван Царевич возвращались домой — я видела, да. Люблю ходить на концерты и в театр. Хочу также посмотреть «Слониху, которая упала с неба». И про Красную Шапочку», — улыбается десятилетняя Алена Пестрякова, которая видит мир на уровне светоощущений.

В новом сезоне в репертуаре двух театров, «Манекена» и драматического имени Наума Орлова, прибавится спектаклей с тифлокомментарием. По программе гранта «Особый взгляд» конкретно в «Манекене» Татьяна Денисова подготовит три: «Сотворившая чудо», «Ромео и Джульетта» и «Золушка». Правда, для этого театру нужно будет придумать, где обустроить рабочее место тифлокомментатора. Пока — ну совершенно негде.

А в репертуаре детской филармонии, чье открытие осенью мы с ждем с нетерпением, появится особенный тактильный спектакль, который можно будет смотреть только с закрытыми глазами. Чтобы каждый знал, какое счастье на ощупь.

Я поставила точку. Сложно примириться с тем фактом, что мы не генерируем аудиоверсию и не выходим офлайн на языке Брайля. Если у вас есть близкие и знакомые, кому сложно видеть, но важно чувствовать — прочитайте им эту статью вслух.