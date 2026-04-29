Синташта планирует стать новой точкой притяжения Челябинской области к 2027 году

Благотворительный фонд «Аркаим» наметил план работ на ближайшее время

В музее-заповеднике «Аркаим» завершается очередной этап развития всемирно известного комплекса памятников эпохи бронзы — Синташты. Новые туристические тропы, исследование курганов, создание документальных фильмов — все это, связанное с археологическим комплексом, было сделано за прошедшие годы. Но планы на ближайшее время не менее масштабные. Сегодня, 29 апреля, их представили в челябинском парке «Россия — моя история», передает корреспондент ИА «Первое областное».

Один из самых крупных проектов благотворительного фонда «Аркаим» в последние годы — «Синташтинский парк». На его развитие были выделены 3,6 миллиона рублей, а общий бюджет проекта с софинансированием составил почти 6,9 миллиона рублей.





«Аркаим, наверное, знает каждый человек. Но когда говоришь про Синташту, люди не понимают, что это такое. Они не знают про синташтинскую культуру. Поэтому нужно популяризировать этот археологический комплекс. У нас на Южном Урале огромная история, которую надо изучать и гордиться ею», — отметила Ирина Текслер.

За последние годы на территории археологического комплекса завершена туристическая тропа, охватывающая археологические объекты и оснащенная информационными стендами, собраны новые данные о Большом Синташтинском кургане и обнаружена сложная система ритуальных конструкций, подтверждающих, что курган использовался не только для погребений, но и как храм-святилище.





Также на Синташте благоустроили 32 гектара охраняемой территории, организовали просветительские мероприятия для туристов.

В результате реализации серии проектов, поддержанных Фондом президентских грантов, с 2022‑го по 2026 год рельефно выстраивалось основное ядро археологического парка «Синташта: мир древних индоевропейцев». На эти работы потратили 16 миллионов рублей, в том числе грантовых средств. На сегодняшний день парк развивается как рекреационно-ландшафтный комплекс, созданный на базе археологического памятника. По сути, он является новым музейным объектом, расширяющим сферу деятельности заповедника «Аркаим».





«С 2022 года мы рекультивировали все старые археологические раскопки. На месте двух раскопов мы создали две модели курганов в натуральную величину. И, конечно, мы пополнили фонды музея. В 2023 году мы установили первые 15 стендов на всех ключевых объектах. Также в последние годы мы сделали большой упор на реабилитацию ландшафта и проложили туристическую тропу. В прошлом году ее завершили, она длиной 1,7 километра и проходит через все объекты комплекса. И еще одно направление работы — мы благоустроили родник Пряткино: отсыпали территорию, выровняли кольцо колодца, заборчик поставили, саму воду мы заключили в каменный акведук», — поделился результатами работы директор музея «Аркаим» и руководитель проектов по развитию Синташты Юрий Макуров.

Также на территории будут продолжаться раскопки, которые не завершились в прошлом году. Экспедиции запланированы на конец июля — начало августа. В том числе будут возрождать традицию археологических экспедиций, в которых могут участвовать и историки, и археологи, и музейные специалисты со всей страны.





Почему это важно? Синташта — памятник, давший название целой археологической культуре («Страна городов»). До недавнего времени в музейно-туристическую систему был включен только Аркаим. Новый проект делает Синташту полноценным и доступным для посещения кластером заповедника. Та же тропа позволит человеку буквально пройти сквозь историю, увидеть древние конструкции в их природном контексте.

Генеральный директор музея-заповедника «Аркаим» Елена Кондрашина отметила, что с 2026‑го по 2030 годы на территории будут идти работы по восстановлению транспортной доступности комплекса. В 2027—2028 годах территорию огородят и создадут там входную группу.





Работы не прекращаются: впереди — дальнейшее благоустройство, углубление раскопок на святилище и расширение экскурсионных программ. Также парк нуждается в создании общей концепции развития. Синташта постепенно превращается из узкого научного объекта в живое публичное пространство, где история встречается с современным туристом.



