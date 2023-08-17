Организаторы Всероссийского детского экологического форума разработали эмблему. Героем мероприятия станет верблюжонок.
Символ Южного Урала уже более двухсот лет красуется на флаге региона, и принято считать, что верблюд ассоциируется не с торговлей, а с выносливостью и упорством.
«Именно этот набор качеств потребуется тем, кто решит связать свою жизнь с экологией. Милый экологический верблюжонок детского форума, как и положено, зеленого цвета — цвета природы и жизни. Потому что он сделан из листвы», — сообщает оргкомитет.
Осенью имя верблюжонку выберут участники форума. Всероссийский детский экологический форум пройдет в Челябинской области 19—20 октября.