Символом детского экофорума в Челябинске стал зеленый верблюжонок

Всероссийский экофорум пройдет 19—20 октября

Организаторы Всероссийского детского экологического форума разработали эмблему. Героем мероприятия станет верблюжонок.

Символ Южного Урала уже более двухсот лет красуется на флаге региона, и принято считать, что верблюд ассоциируется не с торговлей, а с выносливостью и упорством.

«Именно этот набор качеств потребуется тем, кто решит связать свою жизнь с экологией. Милый экологический верблюжонок детского форума, как и положено, зеленого цвета — цвета природы и жизни. Потому что он сделан из листвы», — сообщает оргкомитет.



Осенью имя верблюжонку выберут участники форума. Всероссийский детский экологический форум пройдет в Челябинской области 19—20 октября.