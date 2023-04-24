Симфонический оркестр Мариинского театра выступит в Челябинской филармонии

Концерт приурочили к Московскому Пасхальному фестивалю

С 16 апреля по 9 мая в городах России проходит XXII Московский Пасхальный фестиваль. В Челябинске от состоится 25 апреля. В честь праздника артисты Симфонического оркестра Мариинского театра выступят в Концертном зале им. Прокофьева. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.



Выступления по всей стране приурочены не только к православному празднику, но и к другим памятным датам. Например, к юбилею композитора Сергея Рахманинова. В Челябинске питерский оркестр сыграет его сочинения.





Напомним, оркестр Мариинского театра — один из старейших симфонических коллективов России, ему более 200 лет. Художественный руководитель и дирижер коллектива — народный артист России, трехкратный лауреат Государственной премии и премии правительства РФ Валерий Гергиев.

Концерт пройдет 25 апреля в Концертном зале им. Прокофьева. Билеты — от 2000 рублей. 6+