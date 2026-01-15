Симфонический оркестр Челябинской области выступит в «Зарядье» с Хиблой Герзмавой

Аккомпанировать на фортепиано будет Денис Мацуев

Симфонический оркестр Челябинской области 23 января выступит в московском зале «Зарядье» вместе с оперной певицей Хиблой Гезмавой. Компанию им составит Денис Мацуев — он будет аккомпанировать на фортепиано. О выступлении оркестр сообщил в своих соцсетях.

За последние годы январские выступления симфонического оркестра в Москве стали уже традицией. Такой концерт посвящают дню рождения Челябинской области. В 2026 году музыканты выступят в столице в шестой раз.

Помимо Хиблы Герзмавы и Дениса Мацуева на сцену выйдут Екатерина Мочалова (домра), Борислав Струлев (виолончель), Андрей Иванов (контрабас), Давид Ткебучава (ударные). Руководить челябинским окрестром будет дирижер Алексей Рубин.

В программе концерта (6+) увертюры Андрея Петрова и Леонарда Бернстайна, песни в сочинениях Артемьева, Пахмутовой, Гамалии, Гарваренца. Также прозвучит фрагмент из мюзикла «Вестсайдская история».

Напомним, симфонический оркестр Челябинской области уже выходил на сцену вместе с Хиблой Герзмавой. Артисты выступали на прошедшем «Курчатов фесте».