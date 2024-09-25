Симфонический оркестр Челябинской области выступит в Северной столице

Артисты выйдут на сцену капеллы, основанной в XV веке

Симфонический оркестр Челябинской области пригласили на гастроли в Санкт-Петербург. Музыканты выйдут на сцену Санкт-Петербургской государственной академической капеллы, которая в свое время внесла вклад в становление русской музыкальной школы.

Это уже третий концерт челябинских артистов в культурной столице. Как рассказали в филармонии, прошлые выступления собирали полные залы и бурные овации петербуржцев.

На этот раз 26 сентября музыканты вместе с пианистом Борисом Березовским исполнят концерт для фортепиано с оркестром № 5 Бетховена и симфонию № 1 Брамса. Дирижировать будет лауреат международных конкурсов дирижер Московского театра «Новая Опера» Антон Торбеев.