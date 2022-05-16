Симфонический оркестр Челябинской области выступит в Санкт-Петербурге

В программе прозвучит музыка Сергея Прокофьева

19 мая симфонический оркестр Челябинской области под управлением заслуженного артиста России Адика Абдурахманова выступит в Санкт-Петербурге в концертном зале Мариинского театра, на одной из самых знаменитых сцен страны. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области.



Южноуральские музыканты сыграют перед петербуржцами Четвертую, до-мажорную симфонию композитора и Третий концерт Прокофьева для фортепиано с оркестром, это одно из лучших и наиболее часто звучащих сочинений классика.

Солировать в «третьем концерте» будет пианист Дмитрий Шишкин, лауреат конкурса Чайковского и победитель нескольких престижных европейских премий.

В 2021 году симфонический оркестр с Дмитрием Шишкиным уже выступал в Санкт-Петербурге в Государственной Академической Капелле. Тогда концерт русской симфонической классики прошел с аншлагом, а оркестр дважды вызывали на бис