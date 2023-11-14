Симфонический оркестр Челябинской области выступит с концертом в Санкт-Петербурге

Вместе с оркестром сыграет пианист Александр Ключко

15 ноября Симфонический оркестр под управлением главного дирижера Адика Абдурахманова даст концерт на сцене Санкт-Петербургской академической филармонии им. Шостаковича. Вместе с пианистом, победителем I-го Международного конкурса им. С. В. Рахманинова 2022 года Александром Ключко оркестр исполнит Концерт № 3 для фортепиано с оркестром Сергея Прокофьева и симфоническую сюиту «Ночь майя» Сильвестре Ревуэльтаса.

Концерт № 3 для фортепиано с оркестром Сергея Прокофьева был написан летом 1921 года во Французской Бретани на берегу Атлантического океана и явился итогом многолетних исканий композитора. Во втором отделении прозвучит сюита мексиканского композитора Сильвестре Ревуэльтаса. Колдовство и завораживающая мистика «Ночи майя» погрузят зрителя в колоритную и экзотическую Мексику.

Государственный симфонический оркестр Челябинской области уже выступал в Санкт-Петербурге в 2022 году на сцене Мариинского театра.