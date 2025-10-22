Симфонический оркестр Челябинской области впервые выступит в Зале Чайковского

В одном из самых престижных концертных залов России — московском Концертном зале имени П. И. Чайковского — впервые выступит Государственный симфонический оркестр Челябинской области. Знаковое событие состоится в рамках масштабной программы Московской филармонии «Оркестры России. Шедевры мировой классики».

Как говорят в пресс-службе Челябинской филармонии, этот концерт станет важной вехой в истории коллектива, подчеркивая его растущий авторитет и вклад в популяризацию отечественного музыкального искусства на федеральном уровне.

Публике будет представлена программа, целиком состоящая из шедевров русской классики. В этот вечер прозвучат увертюра «Рассвет на Москве-реке» Модеста Мусоргского, а также вершины творчества Сергея Рахманинова — его Второй фортепианный концерт и «Симфонические танцы». Интересно, что эта программа уже была с большим успехом исполнена оркестром в Челябинске в сентябре этого года.

За дирижерский пульт встанет художественный руководитель и главный дирижер коллектива Алексей Рубин. Солистом в исполнении Концерта Рахманинова выступит победитель XV Международного конкурса имени П. И. Чайковского — один из самых востребованных пианистов современности Дмитрий Маслеев.

Свидетелями мощного эмоционального и виртуозного исполнения 28 октября станут около полутора тысяч зрителей.