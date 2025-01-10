Симфонический оркестр Челябинской области в пятый раз выступит в московском «Зарядье»

С южноуральцами на сцену выйдут Денис Мацуев, Ольга Перетятько и Дмитрий Корчак

В Московском концертном зале «Зарядье» 24 января выступят артисты Государственного симфонического оркестра Челябинской области. Событие приурочат ко дню рождения опорного края державы — 91-летию Челябинской области.

Как рассказали в Челябинской филармонии, концерт классической музыки в столице стал уже традицией. В этом году он состоится в пятый раз, в пятый раз символ музыкального наследия региона презентует культурное богатство Южного Урала.

«Уверен, это событие вновь продемонстрирует высочайший уровень мастерства музыкантов, а также станет ярким культурным событием, способствующим развитию творческих связей между регионами России», — отметил министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин.

Вместе с челябинскими музыкантами выступят народный артист России Денис Мацуев, лауреаты международных конкурсов Ольга Перетятько и Дмитрий Корчак. Они исполнят шедевры великих композиторов, таких как Дж. Россини, В. Беллини, Д. Верди, Л. Ардити и Э. ди Капуа.

Вместе с уральцами музыку исполнят Андрей Иванов (контрабас), Елисей Мысин и Лев Бакиров (фортепиано), Александр Зингер (ударные). За дирижерский пульт встанет Алексей Рубин.

Напомним, один из самых современных и престижных в стране зал «Зарядье» не первый год сотрудничает с Челябинской государственной филармонией. Зимний концерт челябинских музыкантов ежегодно вызывает интерес у любителей классической музыки и профессионального музыкального сообщества. В прошлых годах музыканты выступали с Денисом Мацуевым, дуэтом Аиды Гарифуллиной и Алексея Татаринцева, Ильдаром Абдразаковым, Хиблой Герзмавой.

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