Симфонический оркестр Челябинской области отправится в тур по городам Приволжья

На каждом концерте с музыкантами будет играть пианист из Лос‑Анджелеса

Симфонический оркестр Челябинской области отправляется на гастроли по Приволжскому федеральному округу. С 1 по 6 октября музыканты будут играть в Перми, Казани, Альметьевске и Уфе, сообщили в Челябинской филармонии.

Тур станет частью творческого проекта «Всероссийские филармонические сезоны», который нацелен на оживление концертной жизни в регионах. Для южноуральского коллектива это первое участие в проекте.

К гастролям готовят специальную программу из произведений русской классики: прозвучат «Рассвет на Москве-реке» из оперы «Хованщина» Модеста Мусоргского, «Симфонические танцы» и Концерт для фортепиано с оркестром № 2 Сергея Рахманинова.

Во всех городах с оркестром Челябинской области выступит молодой пианист Энджел Вонг родом из Лос-Анджелеса.