Симфонический оркестр Челябинской области впервые выступил в Мариинском театре

На концерте прозвучала музыка Сергея Прокофьева

Симфонический оркестр Челябинской области сыграл на сцене Концертного зала Мариинского театра. Эта площадка находится в Санкт-Петербурге и неофициально называется «Мариинка-3».



Оркестр исполнил Третий концерт для фортепиано с оркестром Сергея Прокофьева. Солировал пианист Дмитрий Шишкин — выпускник Московской консерватории и уроженец Челябинска. Именно в Челябинске Дмитрий начал заниматься музыкой и впервые попробовал играть с оркестром.

«Первый раз мы работали с Адиком Абдурахмановым и его камерным оркестром, когда мне было шесть лет. Это было первое мое выступление с оркестром, и оно до сих пор очень хорошо помнится. Каждый раз, когда мы встречаемся (хотя сейчас это удается редко), обмениваемся музыкальными идеями, что мне очень нравится. С этим коллективом всегда работается легко — может быть, отчасти оттого, что мы земляки», — рассказывает Дмитрий Шишкин.

Во втором отделении оркестр сыграл Четвертую до-мажорную симфонию Сергея Прокофьева. По словам дирижера Адика Абдурахманова, она исполняется достаточно редко, так как считается сложной. Но у каждого инструмента в симфонии есть соло, и поэтому музыкантам ее нравится играть.

Музыку Сергея Прокофьева включили в программу в честь памятной даты.

«В нынешнем году исполняется 160 лет петербургской консерватории: ее выпускником является Сергей Прокофьев, эту же консерваторию оканчивал и я. Поэтому внутри себя я посвящал исполнение программы своей консерватории», — объяснил Адик Абдурахманов.

Напомним, что в январе 2022 Симфонический концерт Челябинской области выступил в Московском концертном зале «Зарядье».