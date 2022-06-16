Победительницы Всероссийского конкурса фотографии благотворительного проекта «Поколение М» Анастасия Долгова и Кристина Чурикова прошли стажировку в Институте профессиональной и любительской фотографии «Русс Пресс Фото». Их наставником был фотограф Василий Прудников, основатель «Русс Пресс Фото».
«Я была безумно рада, что получила возможность пройти стажировку у Василия Прудникова, это очень ценные опыт и знания. Всем будущим участникам проекта „Поколение М“ хочу пожелать творческих успехов. Загрузить работу на сайт „Поколение М“ не занимает много времени, но дает возможность заявить о себе, придает уверенности в случае победы и помогает нуждающимся, так как это благотворительный проект. И в заключение хочется добавить: любите то, чем вы занимаетесь!» — говорит Анастасия Долгова.
По итогам обучения юные фотографы сняли несколько серий портретов и городских пейзажей, а также получили новый опыт репортажной съемки.
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