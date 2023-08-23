Школьница из Магнитогорска победила в шоу «Кондитер. Дети»

Варвара Берсенева выиграла 500 тысяч рублей

14-летняя Варвара Берсенева из Магнитогорска победила в суперфинале шоу «Кондитер. Дети» на канале «Пятница». В последней серии второго сезона шоу школьница приготовила вишневый торт, который жюри назвало лучшим.



В финале шоу участники на общей кухне готовили торты на сказочную тематику. Минимальный вес по заданию — не менее пяти килограммов.

Фото: кадр из шоу «Кондитер. Дети», телеканал «Пятница», 2023



В самом финале шоу на общем собрании ведущий Ренат Агзамов назвал победителя. Девушка выиграла 500 тысяч рублей.