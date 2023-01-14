Школьник из Магнитогорска прошел слепые прослушивания в шоу «Голос. Дети»

Шандор Силантьев исполнил песню Бруно Марса

Юный артист из Магнитогорска Шандор Силантьев прошел слепые прослушивания в шоу «Голос. Дети». К 11-летнему певцу повернулись сразу два наставника из трех — Баста и Егор Крид. Шандор выбрал команду последнего, о чем сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». Шоу показали в эфире вечером 13 января.

«Я в самой лучшей команде Егора Крида! Let’s goooo»,— написал Шандор.

На слепых прослушиваниях мальчик исполнил зажигательную песню Uptown Funk Бруно Марса. Вместе со школьником танцевали и пели не только зрители, но и судьи.

Напомним, в середине декабря ИА «Первое областное» сообщало о том, что Шандор прошел отбор на проект. Теперь мальчику предстоит побороться за победу в юбилейном сезоне программы.

Шандор Силантьев часто выступает на различных мероприятия и уверяет, что может «раскачать» любой праздник. У юного артиста даже есть менеджер.

Ранее в шоу «Голос 60+» прошла педагог по вокалу из Челябинска Ольга Пушикина. Анкету на конкурс и одну из записей отправили ученики преподавателя и их родители. Ольга исполнила «Блюз любви» из репертуара Ирины Понаровской, и из четырех членов жюри к ней повернулись трое.