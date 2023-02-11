Школьник из Магнитогорска проиграл поединок в шоу «Голос.Дети»

11-летний Шандор Силантьев расплакался после объявления результатов

11-летний певец из Магнитогорска Шандор Силантьев проиграл поединок в шоу «Голос. Дети». Его наставник Егор Крид выбрал исполнительницу Софи Сингх. Юный южноуралец не сдержал своих эмоций и расплакался. Эфир шоу показали накануне на ТВ.

Шандор вместе с Софи Сингх и Андреем Емелиным исполнил песню Without you. По правилам, наставник по результатам поединка может оставить только одного исполнителя, который продолжит участие в проекте. Егор Крид остановил свой выбор на Софи.

Шандор после объявления результатов тура расплакался. Поддержали юного певца не только зал, но и его наставник:

«Я с тобой постою, тоже поплачу. Мужские слезы в таком возрасте — признак сильного мужчины»,— сказал Егор Крид, выйдя на сцену.

Немного успокоившись, Шандор поблагодарил педагогов и своего наставника за профессионализм и отметил, что выступать на сцене проекта для него было огромным удовольствием.

О том, что магнитогорский школьник прошел слепые прослушивания, стало известно в январе. К 11-летнему Шандору повернулись два наставника из трех.