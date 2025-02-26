В этом году в Челябинской области проведут шесть крупных фестивалей, посвященных народному творчеству, классической музыке, национальной культуре и многому другому. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Алексей Текслер. Документ опубликован на официальном сайте правовой информации.
«В целях организации активного культурного досуга населения Челябинской области, популяризации культурного наследия, национально-культурных традиций, приобщения молодежи к творчеству и развития внутреннего туризма утвердить план проведения фестивальных и культурно-массовых мероприятий в 2025 году», — говорится в документе.
План таков:
- С 6 по 8 июня в Челябинске пройдет Всероссийский Ильменский фестиваль авторской песни.
- С 20 по 22 июня в селе Демарино Пластовского округа — Всероссийский Бажовский фестиваль народного творчества.
- С 27 по 28 июня в Челябинске для выпускников организуют «Атомный выпускной».
- 5 июля в Аргаяшском районе пройдет областной национально-культурный праздник «Сабантуй».
- С 10 по 11 июля в Челябинске запланирован Курчатовский фестиваль классической музыки в рамках Фестиваля искусств.
- 20 декабря в Челябинске пройдет фольклорно-гастрономический фестиваль «Уральские пельмени на Николу Зимнего».
Организовать проведение фестивалей и праздников поручено министру культуры Челябинской области Алексею Бетехтину.