Шесть крупных фестивалей пройдут в Челябинской области в 2025 году

Большая часть запланирована на лето

В этом году в Челябинской области проведут шесть крупных фестивалей, посвященных народному творчеству, классической музыке, национальной культуре и многому другому. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Алексей Текслер. Документ опубликован на официальном сайте правовой информации.

«В целях организации активного культурного досуга населения Челябинской области, популяризации культурного наследия, национально-культурных традиций, приобщения молодежи к творчеству и развития внутреннего туризма утвердить план проведения фестивальных и культурно-массовых мероприятий в 2025 году», — говорится в документе.

План таков:

С 6 по 8 июня в Челябинске пройдет Всероссийский Ильменский фестиваль авторской песни.

С 20 по 22 июня в селе Демарино Пластовского округа — Всероссийский Бажовский фестиваль народного творчества.

С 27 по 28 июня в Челябинске для выпускников организуют «Атомный выпускной».

5 июля в Аргаяшском районе пройдет областной национально-культурный праздник «Сабантуй».

С 10 по 11 июля в Челябинске запланирован Курчатовский фестиваль классической музыки в рамках Фестиваля искусств.

20 декабря в Челябинске пройдет фольклорно-гастрономический фестиваль «Уральские пельмени на Николу Зимнего».

Организовать проведение фестивалей и праздников поручено министру культуры Челябинской области Алексею Бетехтину.