Шесть команд КВН из Челябинской области попадут на телеверсию шоу

Южноуральцы выступят в Первой, Международной и Высшей лигах

По итогам фестиваля «КиВиН-2022» шесть команд из Челябинской области попадут в телевизионные лиги КВН. Результаты фестиваля в этом году оказались рекордными для Челябинска: южноуральцы впервые примут участие сразу в четырех главных лигах КВН. Об этом сообщили в главном управлении молодежной политики региона.



Команда «Город N» примет участие в Высшей лиге, она уже участвовала в ней в 2021 году и дошла до полуфинала. Команда «Евразия» во второй раз сыграет в Премьер-лиге.

Команды «Олег», «Родня» и «Аттракцион» попали в Первую лигу, игры которой пройдут в Перми. В Минск на игры Международной лиги КВН отправится сборная УралГУФК.