С 1 апреля прекращает работу сервис создания коротких видео Coub, который был выпущен десять лет назад. Сервис позволял создавать короткие зацикленные видео. Закрытие проекта подтвердили в компании «Комитет».
Coub не был уникальным сервисом создания замкнутых видео, такая возможность была и в самом «Инстаграме», были подобные приложения в App Store. Аудитория Coub в декабре 2021 года составляла в среднем 3 млн человек в месяц.
В начале 2020 года у Coub закончились средства на развитие, и платформа ушла под контроль компании «Комитет». В декабре 2021-го компания объявила, что Coub не вписывается в стратегию ее развития. Было принято решение о закрытии сервиса.
До 1 апреля 2022 года у пользователей есть возможность скачать свои видео.
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