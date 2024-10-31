Сериал «Плевако» с Безруковым, который снимали в Троицке, выйдет в прокат 7 ноября

Позже его покажут на федеральном канале

Ваш браузер не поддерживает воспроизведение видео! Пожалуйста обновите его.

Сериал «Плевако» выйдет в прокат 7 ноября. Первой площадкой, на которой будут транслировать картину, станет онлайн-кинотеатр Premier. В роли самого Федора Плевако выступил актер Сергей Безруков.

Картина посвящена знаменитому адвокату, работавшему в конце XIX века. Его родиной был Троицк Челябинской области, и создатели картины решили снять в этом городе несколько небольших сцен в историческом квартале. Жители Троицка даже смогли сняться в массовке.

Действия сериала будут крутиться не только вокруг судебных дел Плевако, но и человеческих страстей и проблем: любви к чужой жене, «черной полосе» у адвокатской конторы, мести врагов, угрозах репутации.

Напомним, созданием сериала занималась киностудия «РОК». Продюсерами проекта выступили народный артист РФ Алексей Учитель и генеральный продюсер телеканала НТВ Тимур Вайнштейн. Режиссер картины — Анна Матисон.

В сериале 10 серий, последняя выйдет в онлайн-кинотеатре 12 декабря. После премьера состоится на НТВ.

Накануне премьера уже прошла в московском кинотеатре «Октябрь». В зале было много юристов и адвокатов.

«Конечно же, фильм художественный, не документальный, поэтому прошу не искать портретное сходство с Федором Никифоровичем, хоть картина и основана на реальных событиях», — заметил Сергей Безруков.

Напомним, челябинцы стали первыми зрителями трейлера будущего сериала. Его показали гостям «Рыжего феста».