— Сергей Каюмович, что для вас свобода?
— Я тридцать лет назад ушел из театра на свободу. Хотя и театр-то был неплохой — театр Станиславского, в котором я сделал свою лучшую работу — Сирано де Бержерака. О, получается даже не тридцать, почти сорок лет назад. Ни разу не пожалел.
На сцене Челябинской филармонии Сергей Шакуров исполнил поэму «Полтава»В штате театра ты под указкой, под чужой волей. Тебе, как хоккеисту, могут сказать: посиди, дружок, на запасной скамейке. Видно, время пришло — и я ушел. Понимаете, скорости начались другие: в жизни, в творчестве, все ускорилось. Мне нужно было уйти от плавного академического театрального темпа. Думаю: что я тут сижу?
Я давно себе господин и чувствую себя абсолютно свободным. Это не только театра касается. Мне вообще никто не указ. В разной дури я не снимаюсь: и времени жалко, и самого себя. Я могу плюнуть, развернуться и уйти, я это делал не один раз. Поэтому я в гармонии с собой, с людьми и с миром.
— В театре наступают времена цензуры?
— Не заметил. Даже если в Думе что-то придумывают, мне неинтересно. Я газет не читаю, политикой не интересуюсь. Мои приоритеты: в машине — радио «Орфей», дома — книга, по телевизору — спортивный канал и передача Никиты Михалкова «Бесогон».
— Какой из последних фильмов произвел на вас наибольшее впечатление?
— Знаете, буквально все, которые получили призы на отечественных кинофестивалях. «Серебряные коньки», например, прекрасный фильм.
— Сергей Каюмович, как по-вашему, профессиональные каноны меняются?
— У меня нет. Я артист классического стиля, воспитан Чеховым и Станиславским.
Я есмь, вот и все. Искусство перевоплощения для меня наиболее интересно.
Но я последнее время много работаю с молодежью. Вот в Минске недавно закончили картину «Оливье».
Режиссер, вся съемочная группа — пацаны молодые, лет тридцати, никто их не знает. Я работал с великими и выдающимися мастерами, есть с чем сравнить. Но мне было очень интересно у молодых ребят сниматься. Мне любопытно, что за почерк, чего они хотят, почему эту историю хотят рассказать.
— Что бы вы отметили в работе нового поколения?
— Материал. Они выбирают суперсовременные сюжеты. Ищут новые ответы на вечные вопросы. Это очень интересно.
— За кем из молодых режиссеров вы следите?
— Ни за кем. Хотя нет, вот Аня Меликян, пожалуй. Замечательное кино снимает. Хочу с ней поработать. Жора Крыжовников — замечательный! На фильме «Родные» мы работали, остались довольны друг другом.
— Сергей Каюмович, вам 80 лет. У вас плотная загрузка. Вы себя вообще не жалеете.
— Как не жалею? Вы что? Жалею! По утрам бегаю, зарядкой занимаюсь. Очень берегу себя. Вредных привычек давно нет: курить бросил лет 30—40 тому назад. А по-другому нельзя.
У меня есть спектакль — «Вредные привычки» французского драматурга Филиппа Леллуша, — где я три часа один практически не останавливаюсь. И не просто говорю, но кручусь на пупе.
— Вашему сыну Марату скоро 18. Он делится с вами своими планами на жизнь?
— Нет. Он пока в глубоком поиске, что меня очень напрягает, честно говоря. Пора бы уже определяться.
— Вы занимаете позицию спокойного наблюдателя? С советами не пристаете?
— Да, я как рефери. Наблюдаю со стороны — кто кого нокаутирует: то ли я его, то ли он меня.
— Что касается актерской профессии…
— Марату? Нет, ни в коем случае. Тем более сегодня. Если говорить о базовом театральном образовании — «Щепка», «Щука», ГИТИС, Школа-студия МХАТ — уровень очень упал! И потом… ребята бегут за деньгами. Время такое: им проще в рекламе сняться, чем выучить роль, репетировать ее день за днем два — три — пять месяцев. Они предпочитают слинять с этой постановки и денег заработать в каком-то сериале или в рекламе. Есть, конечно, и редкие исключения — тот, кто по-настоящему одарен, выучился, вырос в настоящего актера. Как Саша Петров, например, который учился у моего друга Лени Хейфица. Но это исключение.
— Последний вопрос. Сергей Каюмович, есть фраза, которая вас выручает и вытаскивает? Что вы себе говорите, моменты отчаяния, упадка сил?
— (Без паузы) Кто верит, тот не торопится.
— Сами придумали?
— Нет (Смеется). Это цитата кого-то великого. Кто верит — тот не торопится. Но вы подумайте: в ней все заключено. А теперь спасибо, мне пора переодеваться на сцену.