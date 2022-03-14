Сергей Шакуров: «Кто верит, тот не торопится»

Режиссеры-пацаны, вредные привычки, 17-летний сын Марат и правило жизни — что мы успели обсудить за десять минут

Народный артист России выступил в Челябинске с поэмой Александра Пушкина «Полтава» в сопровождении Челябинского симфонического оркестра. Перед концертом Сергей Каюмович ответил на несколько вопросов Первого областного информационного агентства.— Я тридцать лет назад ушел из театра на свободу. Хотя и театр-то был неплохой — театр Станиславского, в котором я сделал свою лучшую работу — Сирано де Бержерака. О, получается даже не тридцать, почти сорок лет назад. Ни разу не пожалел.

На сцене Челябинской филармонии Сергей Шакуров исполнил поэму «Полтава»

Я давно себе господин и чувствую себя абсолютно свободным. Это не только театра касается. Мне вообще никто не указ. В разной дури я не снимаюсь: и времени жалко, и самого себя. Я могу плюнуть, развернуться и уйти, я это делал не один раз. Поэтому я в гармонии с собой, с людьми и с миром.

В штате театра ты под указкой, под чужой волей. Тебе, как хоккеисту, могут сказать: посиди, дружок, на запасной скамейке. Видно, время пришло — и я ушел. Понимаете, скорости начались другие: в жизни, в творчестве, все ускорилось. Мне нужно было уйти от плавного академического театрального темпа. Думаю: что я тут сижу?— Не заметил. Даже если в Думе что-то придумывают, мне неинтересно. Я газет не читаю, политикой не интересуюсь. Мои приоритеты: в машине — радио «Орфей», дома — книга, по телевизору — спортивный канал и передача Никиты Михалкова «Бесогон».— Знаете, буквально все, которые получили призы на отечественных кинофестивалях. «Серебряные коньки», например, прекрасный фильм.— У меня нет. Я артист классического стиля, воспитан Чеховым и Станиславским.Я есмь, вот и все. Искусство перевоплощения для меня наиболее интересно.

Режиссер, вся съемочная группа — пацаны молодые, лет тридцати, никто их не знает. Я работал с великими и выдающимися мастерами, есть с чем сравнить. Но мне было очень интересно у молодых ребят сниматься. Мне любопытно, что за почерк, чего они хотят, почему эту историю хотят рассказать.



Но я последнее время много работаю с молодежью. Вот в Минске недавно закончили картину «Оливье».— Материал. Они выбирают суперсовременные сюжеты. Ищут новые ответы на вечные вопросы. Это очень интересно.— Ни за кем. Хотя нет, вот Аня Меликян, пожалуй. Замечательное кино снимает. Хочу с ней поработать. Жора Крыжовников — замечательный! На фильме «Родные» мы работали, остались довольны друг другом.— Как не жалею? Вы что? Жалею! По утрам бегаю, зарядкой занимаюсь. Очень берегу себя. Вредных привычек давно нет: курить бросил лет 30—40 тому назад. А по-другому нельзя.У меня есть спектакль — «Вредные привычки» французского драматурга Филиппа Леллуша, — где я три часа один практически не останавливаюсь. И не просто говорю, но кручусь на пупе.

— Нет. Он пока в глубоком поиске, что меня очень напрягает, честно говоря. Пора бы уже определяться.— Да, я как рефери. Наблюдаю со стороны — кто кого нокаутирует: то ли я его, то ли он меня.— Марату? Нет, ни в коем случае. Тем более сегодня. Если говорить о базовом театральном образовании — «Щепка», «Щука», ГИТИС, Школа-студия МХАТ — уровень очень упал! И потом… ребята бегут за деньгами. Время такое: им проще в рекламе сняться, чем выучить роль, репетировать ее день за днем два — три — пять месяцев. Они предпочитают слинять с этой постановки и денег заработать в каком-то сериале или в рекламе. Есть, конечно, и редкие исключения — тот, кто по-настоящему одарен, выучился, вырос в настоящего актера. Как Саша Петров, например, который учился у моего друга Лени Хейфица. Но это исключение.— (Б) Кто верит, тот не торопится.— Нет (). Это цитата кого-то великого. Кто верит — тот не торопится. Но вы подумайте: в ней все заключено. А теперь спасибо, мне пора переодеваться на сцену.