Сергей Мазаев: «Учите детей музыке, чтобы они выросли свободными и самодостаточными»

Фронтмен группы «Моральный кодекс» Сергей Мазаев и кларнетист Игорь Федоров выступили в Челябинске с концертом «Классика без кодекса»

Сергей Мазаев и Игорь Федоров совместно с Уральским духовым оркестром под управлением Игоря Ежова представили в Концертном зале имени Прокофьева программу, которая включала и академические произведения, в том числе ни разу не исполнявшийся концерт Римского-Корсакова, и эстрадные хиты, в том числе лучшие песни группы «Моральный кодекс».

Игорь Федоров и Сергей Мазаев

Перед концертом один из самых интеллигентных рок-музыкантов страны рассказал, как бросил пить, чем отличается публика в филармонии и на рок-концертах и кто самые важные люди в истории цивилизации.



— Сергей, как возникла эта идея: выступать с классическими музыкальными произведениями да еще и на кларнете играть?



— Я бросил пить, и у меня появилась масса свободного времени. Это первое. Потом я познакомился с Игорем Федоровым, и он поверил, что я умею играть на кларнете. Понимаете, я единственный персонаж, который после двадцатилетнего перерыва вернулся к тому, чему его учили в детстве. При том, что все было отлично, я был доволен, популярен, финансово обеспечен и наслаждался жизнью.

Я помолодел и всем рекомендую такой метод: возвращайтесь к занятиям, которые были актуальны в вашем отрочестве. Организм после 40 лет вспоминает, как это было, и весь начинает омолаживаться.







— Публика на рок-концертах отличается от аудитории в филармонии?





— У нас с Игорем на концертах иногда бывают люди, которые в филармонии до этого не были никогда в жизни. В этом, если хотите, тоже состоит наша небольшая миссия: познакомить людей с другим звучанием. Чтобы они услышали, что бывает и по-другому, а не просто когда тебя барабаном бьют по голове и говорят «Я тебя люблю». А это единственные два параметра, которые усваиваются людьми, если они не занимались музыкой.









— Значит вы пропагандируете классическую музыку?



— Мы пропагандируем здравый смысл. Мы хотим избавить страну от краснофлотской уверенности в себе. Знаете вот этот подход: «Я приехала в Москву учиться, посмотрела — я и так все знаю!» Эта самоуверенность и губит нашу страну во всех отношениях.





— Какое из произведений сегодня будет для вас самым сложным? Самым дорогим?



— Пожалуй… Концерт Римского-Корсакова для духового оркестра и кларнета. Кто из вас его слышал? Никто. Я тоже не слышал. Никто его никогда не играл. Мы первые.

Удивительная история: когда я в 1976 году закончил музыкальную школу, мне подарили этот клавир Римского-Корсакова. Но для фортепиано. И вот я его впервые играю сейчас спустя, бог знает, сами считайте, сколько лет. Боязно, конечно. Но там есть пара-тройка красивых мест, которые у меня точно получатся, и я надеюсь, люди меня простят. Я же рокер.





Я никогда в жизни не работал и не собираюсь. И рекомендую вам отдавать детей в музыкальные школы, чтобы они тоже выросли свободными и самодостаточными людьми. Потому что… не умеет человек ни на чем играть — ну что делать, иди работай!



— Своих детей учите музыке?



— Пытаюсь сына учить играть на кларнете. Я не учитель, к сожалению. Вот Игорь Федоров (кивает на партнера) — педагог. Хорошие педагоги — вообще главные люди в истории цивилизации. Это мое личное мнение. Нет более ценных специалистов на земле. Кто-то возражает: врачи. Нет. Врачей тоже кто-то когда-то учил. Я никогда в жизни не работал и не собираюсь. И рекомендую вам отдавать детей в музыкальные школы, чтобы они тоже выросли свободными и самодостаточными людьми. Потому что… не умеет человек ни на чем играть — ну что делать, иди работай!— Пытаюсь сына учить играть на кларнете. Я не учитель, к сожалению. Вот Игорь Федоров () — педагог. Хорошие педагоги — вообще главные люди в истории цивилизации. Это мое личное мнение. Нет более ценных специалистов на земле. Кто-то возражает: врачи. Нет. Врачей тоже кто-то когда-то учил.

— …росгвардейцем, стал музыкантом.



— Сергей, а как поживает «Моральный кодекс»?





— Потихоньку готовится к пенсии. Я вот уже получил карту «Мир». Да и вообще в 70 лет с гитарой со сцены что-то лабать…



— Ну мировая история знает прецеденты.



— Конечно. Но это мировая история. У них немного другое право. А у нас… Абсолютно посторонние люди, во главе с Никитой Михалковым, пожинают плоды нашего труда. Российское авторское общество я имею в виду. Но это уже другая история. Я очень рад тому, что могу заниматься тем, что очень люблю. И всем желаю того же.

















Ирина Текслер поделилась своими чувствами от предстоящего выступления музыкантов, не скрывая своей любви к творчеству группы «Моральный кодекс»:



«Я так рада, что Сергей Мазаев приехал к нам город, да еще с великолепным кларнетистом Игорем Федоровым. Я думаю, такой сплав талантов даст нам прекрасное настроение. Посмотрите, сколько сегодня зрителей на концерте! Я хочу обратить ваше внимание, сколько событий проходит в нашем городе ежедневно, какая плотная афиша, во многом благодаря тому, как дисциплинированно люди прививаются и получают QR-коды», — заметила Ирина Николаевна.



Специально для Первого областного информагентства Ирина Текслер точно и мелодично спела пару строк из своего любимого хита Сергея Мазаев «Первый дождь, первый снег», который через полчаса прозвучал со сцены Концертного зала имени Прокофьева в исполнении автора впервые в сопровождении Уральского духового оркестра. Чуть задержавшись, в зал в сопровождении директора Челябинской филармонии Алексея Пелымского вошел губернатор Челябинской области Алексей Текслер и занял место рядом с супругой.

Меня, мальчика из криминальной послевоенной среды… Ведь всего 14 лет прошло после войны, я родился. Я вырос в том же дворе, что и Владимир Семенович Высоцкий. Это был нормальный бандитский двор, с вором в законе, с блатными песнями… Так вот, мои педагоги по музыке — Натан Анатольевич Веселый и Даниил Матвеевич Черток — сумели меня отвлечь от вскрытия иностранных машин, от нормальной человеческой профессии рэкетира. И я вместо того, чтобы стать благородным…