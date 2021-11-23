Игорь Федоров и Сергей Мазаев
Перед концертом один из самых интеллигентных рок-музыкантов страны рассказал, как бросил пить, чем отличается публика в филармонии и на рок-концертах и кто самые важные люди в истории цивилизации.
— Сергей, как возникла эта идея: выступать с классическими музыкальными произведениями да еще и на кларнете играть?
— Я бросил пить, и у меня появилась масса свободного времени. Это первое. Потом я познакомился с Игорем Федоровым, и он поверил, что я умею играть на кларнете. Понимаете, я единственный персонаж, который после двадцатилетнего перерыва вернулся к тому, чему его учили в детстве. При том, что все было отлично, я был доволен, популярен, финансово обеспечен и наслаждался жизнью.
Я помолодел и всем рекомендую такой метод: возвращайтесь к занятиям, которые были актуальны в вашем отрочестве. Организм после 40 лет вспоминает, как это было, и весь начинает омолаживаться.
— У нас с Игорем на концертах иногда бывают люди, которые в филармонии до этого не были никогда в жизни. В этом, если хотите, тоже состоит наша небольшая миссия: познакомить людей с другим звучанием. Чтобы они услышали, что бывает и по-другому, а не просто когда тебя барабаном бьют по голове и говорят «Я тебя люблю». А это единственные два параметра, которые усваиваются людьми, если они не занимались музыкой.
— Значит вы пропагандируете классическую музыку?
— Мы пропагандируем здравый смысл. Мы хотим избавить страну от краснофлотской уверенности в себе. Знаете вот этот подход: «Я приехала в Москву учиться, посмотрела — я и так все знаю!» Эта самоуверенность и губит нашу страну во всех отношениях.
— Какое из произведений сегодня будет для вас самым сложным? Самым дорогим?
— Пожалуй… Концерт Римского-Корсакова для духового оркестра и кларнета. Кто из вас его слышал? Никто. Я тоже не слышал. Никто его никогда не играл. Мы первые.
Я никогда в жизни не работал и не собираюсь. И рекомендую вам отдавать детей в музыкальные школы, чтобы они тоже выросли свободными и самодостаточными людьми. Потому что… не умеет человек ни на чем играть — ну что делать, иди работай!
— Своих детей учите музыке?
— Пытаюсь сына учить играть на кларнете. Я не учитель, к сожалению. Вот Игорь Федоров (кивает на партнера) — педагог. Хорошие педагоги — вообще главные люди в истории цивилизации. Это мое личное мнение. Нет более ценных специалистов на земле. Кто-то возражает: врачи. Нет. Врачей тоже кто-то когда-то учил.
Меня, мальчика из криминальной послевоенной среды… Ведь всего 14 лет прошло после войны, я родился. Я вырос в том же дворе, что и Владимир Семенович Высоцкий. Это был нормальный бандитский двор, с вором в законе, с блатными песнями… Так вот, мои педагоги по музыке — Натан Анатольевич Веселый и Даниил Матвеевич Черток — сумели меня отвлечь от вскрытия иностранных машин, от нормальной человеческой профессии рэкетира. И я вместо того, чтобы стать благородным…
— …бандитом…
— Сергей, а как поживает «Моральный кодекс»?
— Ну мировая история знает прецеденты.
— Конечно. Но это мировая история. У них немного другое право. А у нас… Абсолютно посторонние люди, во главе с Никитой Михалковым, пожинают плоды нашего труда. Российское авторское общество я имею в виду. Но это уже другая история. Я очень рад тому, что могу заниматься тем, что очень люблю. И всем желаю того же.