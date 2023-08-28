Сергей Безруков приехал в Челябинскую область на съемки сериала об адвокате Плевако

Известного актера встретили артисты хора казачьей песни

Накануне, 27 августа, в Троицк Челябинской области приехал известный актер Сергей Безруков на съемку сериала «Плевако». Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Приехал в Троицк! Снимаем несколько сцен для нашего сериала „Плевако“… Федор Никифорович родом из Троицка. Получается, прибыл на родину своего героя. Встретили нас тут как полагается: хлебом-солью, с казачьими песнями. Спасибо!» — рассказал Сергей Безруков.

Знаменитого артиста встретили участники заслуженного коллектива народного творчества Челябинской области — хора казачьей песни.

Как сообщил министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин в своем телеграм-канале, в Троицк на съемки сериала о легендарном адвокате Федоре Плевако приедут также исполнительница одной из главных женских ролей в сериале Ольга Лерман и актер Московского губернского театра Евгений Гомоной. Красоты южноуральского города и родины адвоката, по его словам, зрители смогут увидеть в каждой серии сериала.

Напомним, съемки сериала о Федоре Плевако начались в прошлом году в Москве. Главную роль исполняет Сергей Безруков.