Сергей Безруков приедет в Троицк на премьеру сериала «Плевако»

Южноуральцам покажут первую серию исторического детектива

Сергей Безруков приедет в Челябинскую область, чтобы представить сериал «Плевако». Первую серию покажут в Троицке, на исторической родине известного адвоката, где проходила часть съемок картины. Об этом сообщил министр культуры области Алексей Бетехтин.

Премьерный показ состоится 20 ноября. Зрители смогут не только увидеть начало 10‑серийной драмы, но и обсудить «Плевако» с Сергеем Безруковым и режиссером Анной Матисон.

Напомним, картина посвящена адвокату Федору Плевако, работавшему в конце XIX века. Создатели сериала взяли за основу реальные дела и исторических личностей, но добавили немного художественного вымысла. События будут крутиться вокруг судебных дел Плевако и его проблем: «черной полосы» у адвокатской конторы, мести врагов, угроз репутации.

Первая серия вышла в онлайн-кинотеатре Premier 7 ноября, сейчас доступны к просмотру уже четыре серии. Последняя выйдет на платформе 12 декабря. Затем детектив покажут на НТВ.

Напомним, жители Троицка не только наблюдали за съемками, но и стали актерами массовки. Удивительно, но на Южном Урале снимали старую купеческую Москву. Сам Троицк будет упомянут только в финале десятой серии: в кадре появятся Свято-Троицкий собор и фотоальбом с видами Урала 1903 года.

Также челябинцы одними из первых увидели трейлер будущего сериала. Его показали гостям «Рыжего феста».