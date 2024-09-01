Съемки короткометражки «Сердце Леса» стартовали в Челябинской области

Первый непростой съемочный день уже позади

В Кыштыме Челябинской области стартовали съемки короткометражного фильма с элементами славянской мифологии «Сердце леса». Как сообщил генеральный продюсер и режиссер челябинской киностудии NEW ART MEDIA Иван Артемов, смена выдалась непростой, но команда показала отличный результат.

«Наши актеры всегда были готовы поддержать друг друга и активно участвовали в сценах, даже если сами не были в кадре. Особое внимание заслужил наш самый юный актер — семилетний Дмитрий Молчанов. Этот маленький профессионал удивил съемочную группу своей выдержкой и точным исполнением всех требований режиссера. Дима проявил настоящую зрелость и покорил всех своей работой на площадке»,— написал Иван Артемов в телеграм-канале киностудии.

Не подвела и погода: первый съемочный день выдался теплым и солнечным, а дождь начался только после того, как закончили съемки на природе.

«Впереди у нас еще много съемок, и мы полны решимости сделать этот фильм особенным!»— резюмировал режиссер.

Фэнтези-драма «Сердце Леса» расскажет историю деревенского парня Арсения, который спасает свою знакомую Татьяну от пока еще неизвестной зрителю угрозы. События будут разворачиваться на фоне славянских мифов.

В киностудии отмечают, что каждый персонаж в короткометражке будет нести определенный моральный посыл: милосердие, нравственность, взаимопомощь и многое другое.

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.