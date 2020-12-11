Сегодня начинаются трёхдневные гастроли Московского театра кукол

Москвичи привезли в Челябинск три спектакля: «Курочка Ряба», «Мальчик-с-пальчик» и «Поехали!».

Это будут первые кукольные спектакли в Выставочном зале Союза художников России (ул. Цвиллинга, 34), куда переехал на время капитального ремонта челябинский кукольный театр. Большая сцена теперь оборудована там, где был книжный магазин. Туда перевезли даже кресла из зрительного зала кукольного театра.

«Мы очень рады, что гастроли состоялись. По нынешним временам это большая удача. Московская труппа не побоялась ни пандемии, ни отсутствия театральной площадки. Мы рады ещё и потому, что театр привёз свежайшую премьеру — спектакль „Курочка Ряба“. Он уникален ещё и тем, что мимика кукол максимально приближена к человеческой. Мы увидим такую технологию впервые», — рассказала директор Челябинского театра кукол Елена Ильченко.

«Большие гастроли» Московского театра кукол в Челябинске организованы Федеральной дирекцией музыкальных и фестивальных программ «РОСКОНЦЕРТ» по поручению Министерства культуры Российской Федерации, поэтому цены на билеты не меняются. В рамках этой программы в Челябинск приезжали с гастролями кукольные театры из Томска, Абакана, Ярославля и кукольный театр имени Сергея Образцова.