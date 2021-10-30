Саткинские школьники встретились с худруком московского театра

Эдуард Бояков рассказал ребятам о взаимосвязи театра и философии и ответил на вопросы

Школьники Саткинского района встретились с художественным руководителем Московского художественного театра имени Максима Горького Эдуардом Бояковым и поговорили о духовном развитии и взаимосвязи философии и театра, сообщает газета «Магнезитовец».



Встреча режиссера, продюсера и педагога с детьми прошла в информационно-библиотечном центре школы № 4 имени Некрасова, со школьниками других образовательных учреждений Эдуард Бояков пообщался по видеоконференцсвязи. Худрук Московского художественного театра рассказал ребятам, что театр и философия — это практически одно и то же, ведь настоящая философия — это не просто продукт мыслительной деятельности, а подключение всего человеческого опыта, который театр дает возможность показать.

«Мостиком между ментальной операцией и жизненной практикой как раз является театр. Он помогает нам приземлить знания, которые дает философия. В греческой цивилизации театр и философия были почти единым целым. Так, главные драматурги Эсхил, Софокл были философами. А ключевые философы — драматургами. Так, жанр Платона — диалоги. А диалоги — это главный театральный ген»,— рассказал Эдуард Бояков.

Также школьники узнали много нового о современном театре, театральных постановках, критериях некачественного театра и задали профессионалу интересующие их вопросы.