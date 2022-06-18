Сапсерферы устроили массовый заплыв на реке Миасс в Челябинске

В столице Южного Урала состоялось неофициальное открытие станции для сапсерферов

Сегодня, 18 июня, на реке Миасс состоялось неофициальное открытие станции для сапсерферов. Утром начался массовый тестовый заплыв, а в 11:30 — дружеские соревнования: опытные сапсерферы выясняли, кто быстрее плавает на досках. На мероприятии побывала журналист Первого областного информагентства Ирина Текутьева.

«Три десятка каякеров и сапсерферов тестируют новый спуск к реке. Спортсмены с досками в руках резво спускаются по ступенькам на понтон и по очереди ставят лодки на воду»,— рассказала Ирина с места событий.

Участие в заплыве принимали и мужчины, и женщины, и даже целые семьи с детьми.



Спортсмены говорят, что новый спуск намного удобнее прежнего: к понтону ведет широкая лестница, и пусть она без перил, зато не крутая. На понтоне одновременно могут находиться около четырех человек.



Новая станция, которая находится у реки Миасс рядом с торговым комплексом «Набережный», состоит из навеса и спуска к воде. Построили ее по поручению губернатора Челябинской области Алексея Текслера, которого об этом просили сами сапбордисты во время открытия набережной за филармонией.