Самый известный рок-клуб Челябинска отпразднует день рождения

Девятилетие отметят концертом живой музыки

7 августа клуб OZZ проведет вечеринку, чтобы отметить свой девятый день рождения. На сегодняшний день OZZ остается одним из самых старых клубов города, ориентированных на альтернативную музыку.

История клуба начинается 3 августа 2012 года, в этот день он открылся в подвале гостиницы «Мираж» на улице 8 марта. Тогда никто не мог поверить, что клуб с ориентиром на андеграундные команды проживет так долго.

«Мы еще молодые, девять лет это не так много на самом деле, есть реально легендарные клубы, которым и по семьдесят лет и больше. Мы просто работаем, упорно занимаемся своим делом и не тратимся на лишнее, делаем все честно. В любом деле главное упорство, хоть тракторы собирать, хоть клуб делать,»- комментирует Максим Половинкин, совладелец клуба OZZ ИА «Первое областное».

За время своего существования на сцене клуба выступали не только локальные команды из Челябинска и близлежащих городов, но и группы из разных стран: США, Германии, Франции, Бразилии. И по сей день в стенах заведения каждую неделю звучит живая музыка от молодых команд и опытных коллективов.

«Естественно мы планируем и дальше развиваться и становиться лучше. В жизни всегда так — либо развитие, либо все идет на спад, по-другому никак. Скажем так, сейчас мы собой недовольны и видим проблемы, так что будем над ними работать,»- обещает Максим Половинкин.

В субботу, 7 августа, в честь дня рождения клуба пройдет концерт живой музыки. Вечером на сцене сыграют поп-рок-команда FRANT, Gangbang (смесь хип-хопа и блюз-рока), хард-рокеры The Motors и Lionel с классическими рок-хитами. Старт концерта в 20:00.

О других мероприятиях этих выходных читайте в нашей афише.