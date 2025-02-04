Самая прелестная Снегурочка живет в Златоусте

Двадцать тысяч южноуральцев посмотрели спектакль с Анной Якуниной в главной роли

Звание «Самая прелестная Снегурочка» актриса Анна Якунина получила по итогам фестиваля новогодних спектаклей для детей «Морозко», сообщает корреспондент медиахолдинга «Первый областной». В нем приняли участие театры из Челябинска, Магнитогорска, Златоуста, Озерска и Верхнего Уфалея.

Анна рассказала, что роль ей очень нравится. Для нее главное — реакция детей, их искренние глаза.

К новогоднему спектаклю у актеров особое отношение, говорит режиссер Борис Горбачевский. Он тоже удостоился награды фестиваля — спецприза за живое воплощение лучших традиций русского новогоднего спектакля. Обычно актеры «Омнибуса» дают 58 новогодних спектаклей, по три в день.

В этом году новогодний спектакль посмотрели 20 тысяч зрителей. Это жители Златоуста и гости из городов горнозаводской зоны Южного Урала.