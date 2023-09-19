Сад камней в Челябинске откроют к 1 октября

Мэр Челябинска поручила главе района сосредоточиться на объекте

В Челябинске продолжаются работы по благоустройству Сада камней у набережной реки Миасс. По проекту объект должны были сдать еще 1 сентября, но благоустройство затянулось. О статусе объекта глава Центрального района отчитался на аппаратном совещании в мэрии.

Сейчас рабочие трудятся в сквере с утра до вечера, укладывают плитку. Благоустройство лично контролирует Виктор Ереклинцев.

«За три дня на фонтане гранитную плитку уложили буквально на 40%. Работы ведутся с утра до позднего вечера. Контролирую лично, ежедневно, по три-четыре раза», — сообщил глава Центрального района.

Напомним, что ранее сквер собирались открыть ко Дню города, но не уложились в сроки. Рабочие еще доделывают детский городок и укладывают дорожки.