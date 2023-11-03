С концертом в Челябинск едет группа LASCALA

Коллектив исполняет музыку в жанре альтерната и латин-рок

4 ноября в Челябинск с концертом едет московская рок-группа LASCALA. Ребята — постоянные участники рок-фестиваля «Нашествие», а их песни регулярно попадают на верхушку «Чартовой дюжины» на «Нашем радио».

Группа играет альтернативу с элементами латин-рока (ритмы в песнях корнями уходят в латиноамериканскую этническую музыку) и электроники, а чистое пение в некоторых треках смешивается с хип-хоп-речитативом. На выступлениях, в отличие от стандартных рок-концертов, слушатели почти не слэмятся (это когда люди в зале создают круг и толкаются друг с другом под тяжелую или быструю музыку). Преобладают танцевальные движения с латинском стиле.

Один из самых популярных треков группы — «Реванш» из альбома Patagonia 2018 года. Клип на песню набрал на Youtube уже более 4,5 млн просмотров. А трек «Против ветра» из последнего альбома до сих пор держится в «Чартовой дюжине» благодаря голосам слушателей.

Группа едет в большой тур в поддержку нового альбома Linea и 4 ноября LASCALA дает концерт в Челябинском клубе OZZ. Старт в 19:00. 18+