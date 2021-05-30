С аэростатами, Агутиным, Познером и Кастой: топ-6 фестивалей лета на Урале

Хорошая музыка, модные спикеры, уникальные зрелища — эти события стоят долгой дороги

«Слова и музыка свободы»

12-13.06, с 12:00, 12+

Ельцин-центр, Екатеринбург

Ради кого ехать: Шульман, Познер, Быков, Зубаревич, «Машина времени», нужно ли перечислять дальше?

Билеты: от 2000 рублей, «вездеход» — 5500.





В одной точке Екатеринбурга соберутся популярные персонажи новостной повестки, чтобы поговорить о жизни, свободе, народе и стране в целом. То есть днем будут говорить, а вечером — петь. С персональным словом выступят Сергей Минаев (главред русской версии Esquire), политолог Екатерина Шульман, Владимир Познер, и Дмитрий Муратов, экономист и эксперт по развитию городов Наталья Зубаревич, Дмитрий Быков, Николай Сванидзе, журналисты Тихон Дзядко, Екатерина Котрикадзе. У каждого будет примерно полтора часа на беседу, попробуйте урвать себе микрофон и задать что-нибудь каверзное про президентов Екатерины Шульман, опросник Пруста в кармане Познера. Или вот припомните Наталье Зубаревич ее высказывания в адрес Челябинска, пусть доразвернет свою мысль. Музыкальная вечерняя программа состоит из Макаревича, «Зверей», белорусской «Молчат дома» и инди-поп группы OQJAV. Билеты разлетаются как горячие пирожки.

«Небо и Земля»

10-14.06, 08:00, 12+

Тюмень, деревня Песьянка

Ради чего ехать: слушать «Калинов мост» и танцевать

Билеты: от 2750 рублей





Самый крупный в округе этнический фестиваль для тех, кто ценит возвращение к корням. И не важно, русичи у вас там, татары, ненцы или индийцы. В программе фестиваля танцы цыганские (этот ансамбль «Милай», кстати, недавно выступал в Челябинской филармонии), бразильский карнавал, средневековый бал, русский хоровод, шаманские танцы, йога и африканские пляски под соответствующую музыку. Плюс — йога, медитации, ремесленные мастер-классы, концерты местных и заезжих звезд (например, группы Odnono) и вишенка на торте — полноценный сет Ревякина и «Калинова Моста» в день закрытия, 14 июня. Несколько штрихов к фестивалю: полностью безалкогольный, толерантный и дневной (не ослышались, все концерты в обед, вечером максимум — посиделки у костра и баиньки). Есть нюанс: фестиваль могут отменить, за новостями следить вот тут.

Гуляли ночь до утра

25.06, 17:00, 18+

Екатеринбург, центр

Ради чего ехать: бесплатно слушать тонны лучшей и не очень музыки, тут уж как сами выберете

Билеты: бесплатно же!





Ural Music Night — это грандиозный концерт и дискотека на всю ночь, когда танцует и поет весь Екатеринбург и окрестности. Более 100 площадок для разных музыкальных стилей и жанров, 400 групп и сольных артистов, крутые хедлайнеры — мы лично были на одном из фестов несколько лет назад, стерли ноги, охрипли, не выспались, но были безоговорочно счастливы.

У фестиваля есть пара важных традиций, которые западают глубоко в сердечко. Во-первых, тут с удовольствием открывают новые имена и на сцене можно встретить совершенно незнакомых, но убойных персонажей. Например, в 2016 в книжном магазине играла и пела Лиза Монеточка. На минутку, тогда ее знали только друзья и поклонники из паблика Вконтакте, всего несколько тысяч человек. А во-вторых, после насыщенной музыкальной ночи все собираются на главной площади, где хедлайнер фестиваля с рассветом поет «Луч солнца золотого». В этом году честь выпала Леониду Агутину. Среди других топовых исполнителей Ural Music Night — Каста, Вадим Самойлов (Агата Кристи), Billy’s Band, Необарды (Павел Пиковский, ура!) и другие.

На музыкальной ночи в 2021 впервые организуют учебные танцполы — четыре площадки, где будут учить современным танцам, историческим, плясать с детьми и взрослыми. А еще прибавилось две поп-площадки: для старшей аудитории пригласили Татьяну Овсиенко («за рооозовым моооорем, на синем поберееежье..., ла-ла-ла») и «Божью коровку» («не ходи к нему на встречу, не ходи, у него гранитный камушек в грудииии»), а для молодежи Клаву Коку (не хотим знать что она поет, имеем право). Еще советуем заглянуть в летний театр, который организует «Урал Опера Балет». Они представят «Травиату» в юбилейный, сотый раз. Специально адаптируют театральную версию под опен-эйр и закроют на этом историю спектакля насовсем. Самое приятное: посещение всех музыкальных площадок фестиваля бесплатное. Организаторы только просят придерживаться противовирусных правил, не мусорить и не злоупотреблять алкоголем. И стоит добавить, что народу будет ну очень много, в доковидном 2019 фестивали 300 000 человек.

По ком звонит колокол

10.07, 17:00, 12+

Каменск-Уральский

Ради чего ехать: послушать лучших звонарей страны, они даже рэп могут вызвонить. Могут, но не будут

Билеты: бесплатно





Чтобы вы знали, завод «Пятков и Ко» этого небольшого уральского городка в год отливает больше колоколов, чем вся Европа. Можно сказать, что Каменск-Уральский — это колокольная столица не только России, а всей европейской части континента. Колокола завода висят в церквях Сербии, Болгарии, Румынии, Америки. Есть они и на святой горе Афон в Греции.

Так вот, раз в год в Каменск-Уральский съезжаются лучшие звонари страны, обменяться опытом на мастер-классах и назвониться от души в рамках гала-концерта. Фестиваль однодневный и вечерний, мы рекомендуем приехать в город с самого утра, чтобы попасть на экскурсию на колокольный завод, да и сам город посмотреть, он красивый. Кстати, в этом году из Белгорода на фестиваль привезут карильон, это такой старинный музыкальный инструмент, состоящих из 51 колокола разного размера. А играть на нем можно как на органе — есть клавиши и педали.

Еще: 18-19.09 в Верхнем Уфалее тоже проводят фестиваль колокольного звона, «Уфалейский благовест». Там по всему городу расставляют небольшие звонницы, чтобы каждый житель и гость мог дернуть за веревку. А кроме того на улицах разворачивают ремесленную ярмарку.

«Небесная ярмарка»

26.06 — 03.07, 0+

Кунгур, Пермский край

Ради чего ехать: чтобы на часок ощутить себя в Каппадокии (если с погодой повезет)

Билеты: пока цены не объявлены, но на небо можно смотреть бесплатно, оно общее





Самый красивый фестиваль, на который съезжаются не только с Урала, но и других регионов. Несколько дней в небе над Кунгуром летают дельтапланы, парапланы, паралеты и прочие «крылья», способные поднять человека в воздух. Гвоздь программы — полеты аэростатов. Несколько дней пилоты соревнуются друг с другом в точности, маневренности и так далее, а ближе к финалу фестиваля начинают катать гостей. Все дни феста в самом Кунгуре проходят ярмарки для туристов и горожан, мини-концерты и экскурсии по городу (можно, кстати, заглянуть в Кунгурскую ледяную пещеру). А на городском аэродроме Мыльники проводят рок-фестиваль «Учимся летать». Сюда заявляются малоизвестные группы из разных городов страны, от Москвы до Новосибирска. Уже сейчас у организаторов 112 заявок, лайн-ап объявят через несколько дней. Если долго бродить в Кунгуре не хотите, тогда приезжайте к закрытию фестиваля. В сумерках в небо поднимаются все аэростаты и устраивают «танец слонов» — под музыку поднимаются, опускаются на разную высоту и буквально кружатся друг с другом в вальсе.

Мотофест

23-25.07, 0+

Ирбит, лагерь Малиновка

Ради чего ехать: самая грандиозная мототусовка лета (наверное)

Билеты: пока цены уточняются





Ежегодный и старейший уральский фестиваль от Ирбитского мотоциклетного завода. Сюда приезжают колоннами с ближайших городов, бурно проводят выходные и вспоминают сейшн весь год. Классически в программе палаточный городок, две сцены для рок-групп, выставка мототехники, байкерские конкурсы и палатки спонсоров. Особый фетиш — выставка новых «Уралов» с колясками и музейных раритетов. Хедлайнеров и подробные условия фестиваля 2021 пока не объявляли, но мы держим руку ̶н̶а̶ ̶г̶а̶з̶е на пульсе.

Читайте также наш полный путеводитель по фестивалям Челябинской области. А совсем скоро мы опубликуем список городских фестивалей, которые пройдут в Челябинске летом 2021.