С 6 марта «Союзмультфильм» запускает новый мультсериал «Лудлвилль»

Он поможет развивать творческое мышление у детей от четырех лет

С шестого марта студия «Союзмультфильм» выпустит новый детский мультсериал «Лудлвилль». Он выйдет на стриминговом сервисе Okko, а с восьмого марта появится в эфире телеканала «Карусель». Об этом сообщили в пресс-службе студии.



Мультсериал выполнен в формате 2D. Действие происходит в выдуманной стране Лудлвилль, где живут разноцветные человечки — лудлы. Главная героиня Энн умеет превращать нарисованные предметы в реальные. Авторы считают, что проект поможет детям мыслить творчески и нестандартно.

Авторы сериала — аниматоры Василий Волков и Светлана Соколовская. Они считают, что у проекта высокий потенциал не только для множества серий, но и для других проектов. Например, для компьютерных игр.

В первом сезоне мультсериала будет 52 эпизода. 12 из них уже готовы и будут доступны зрителям уже с шестого марта.