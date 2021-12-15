С 17 декабря в Камерном театре начинаются новогодние представления

В программе — мюзикл «Волшебные часы» и сказка «Мой папа па-па-па-па-па!»

В Челябинском Камерном театре на этой неделе начинается новогодняя кампания. В холле уже нарядили елку, а 17 декабря стартуют праздничные представления с Дедом Морозом.



«Несмотря на сложный для театров период мы не стали сокращать количество спектаклей, тем более что билеты уже проданы. В связи со сложившейся ситуацией и к сожалению для наших маленьких зрителей хоровода вокруг елочки не будет. Утренники пройдут с соблюдением всех необходимых мер. Тем не менее Дед Мороз обязательно посетит наш праздник — интермедию мы перенесли на сцену», — прокомментировал директор Камерного театра Илья Коломейский.

В пятницу состоится мюзикл «Волшебные часы» с Дедом Морозом и Снегурочкой в главных ролях. А 21 и 24 декабря пройдет спектакль «Мой папа па-па-па-па-па!», его также включили в новогоднюю программу.

Отметим, что Камерный театр первым среди челябинских театров открывает сезон новогодних представлений. О других городских новогодних елках и шоу читайте в нашей подборке.