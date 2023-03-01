С 1 марта Disney ушел из онлайн-кинотеатров России

Кино и мультфильмы стали недоступны на стриминговых платформах

Российские видеосервисы с сегодняшнего дня потеряли право показывать фильмы и сериалы от The Walt Disney Company. Cо стримингов пропали «Один дома», «Однажды в Вегасе», «Аватар», «Король Лев», «Крепкий орешек», «Энканто», «Книга джунглей», «Приключения Винни Пуха», «Пираты Карибского моря» и другие популярные фильмы.



Как пишут «Ведомости» со ссылкой на топ-менеджеров видеосервисов, с 1 марта 2023 года у российских видеосервисов закончились лицензионные контракты на показы кинопродукции Disney и продлевать их компания не стала. Продукция Disney была широко представлена в библиотеках крупных онлайн-кинотеатров: «Кинопоиск», «Иви» и Okko. По информации «ТМТ консалтинг», именно эти три видеосервиса являются лидерами по охвату аудитории и занимают, в общей сложности, 60 процентов рынка (по данным на первую половину 2022 года).



Кинопрокат новых фильмов компании Disney, как и компаний Sony Pictures, UPI, Paramount, прекратился еще в марте 2022 года.

