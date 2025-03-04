Русский музей привезет на Южный Урал послание в картинах

Выставка, которая откроется в Сатке, носит символичное название «Весть»

Передача и получение информации, ее достоверность и обманчивость, технологическая сторона коммуникационных процессов и их гуманистический посыл — все это сквозной мотив произведений искусства, которые с 5 марта будут экспонироваться в Сатке, передает корреспондент ИА «Первое областное» со ссылкой на пресс-службу Группы Магнезит.

Выставка Русского музея под названием «Весть» будет открыта почти два месяца. До конца апреля все желающие смогут совершить настоящее путешествие во времени и информпространстве благодаря 12 тематическим разделам экспозиции: «Письмо», «Послание как ритуал», «Газета», «Радио», «Телефон», «Телевидение», «Письмена, коды, шифры», «Сплетни, слухи, дезинформация», «Вести из космоса», «Вестники», «Сигнал», «Цифровой мир».

Классические произведения по-новому раскроются в выставочном контексте: проявится их информационно-коммуникационная составляющая, говорится в аннотации.

Так, небольшая группа жанровых произведений второй половины XIX века связана с доставкой и чтением частной корреспонденции. Здесь личное письмо воспринимается как форма коммуникации, которая отделяет интимное пространство от публичного. Отсюда тянутся сквозь время нити к знаменитой картине Александра Лактионова «Письмо с фронта». Однако в данном случае включается историческая память зрителей и картина о личном становится народным достоянием, приобретает масштабный характер: это письмо со всех фронтов, всем, кто ждет вестей.

«Русский авангард осмысливал коммуникацию в системе мировых координат. Велимир Хлебников в 1921 году возложил на радио надежды на объединение человечества. Позже радиовещание становится основным источником просвещения и голосом власти. В живописной работе Владимира Малагиса „Слушают доклад Сталина“ технические средства радиовещания приобретают метафорическую роль: радиотарелка уподоблена ритуальному предмету, вокруг которого собрались все местные жители. В годы Великой Отечественной войны радиовещание играло в жизни народа особую роль, часто оно было единственной информационной нитью, связывающей население самых дальних уголков страны с Москвой», — раскрывают еще одну выставочную тему организаторы проекта.

Вместе с художниками зритель исследует телефонную связь. В истории страны она имела как драматическую подоплеку («звонок сверху»), так и обладала теплой домашней аурой. Телефон, воплощенный в живописи, графике и скульптуре, представлен на выставке особенно широко. Изображенный разными авторами, он оказывается чем-то большим, чем просто вещью, и транслирует нам свои собственные истории.

Сегодня в портативном устройстве умещается вся жизнь человека. Новые роли мобильного телефона, привязанность к нему, потребность быть онлайн, концентрация разных «линий судьбы» в одном гаджете, страх остаться без связи... Все эти темы — повод для размышлений художников. Как и дисковый телефон, телевизор, каким он был в нашем недавнем прошлом, тоже становится символом ностальгических воспоминаний.

Компьютерная революция последних десятилетий открыла для искусства новые художественные средства и темы. Стремительное устаревание технических устройств и их превращение в некий артефакт ранней цифровой эпохи приобретает в искусстве неожиданные формы.

Завершающим этапом путешествия станет выставка работ молодых художников, приглашающих зрителей в свое пространство медиаарта. Они поднимают тему обмена информацией между человеком и цифровой вселенной. Одними из первых они реагируют на культурные и технологические вызовы времени, экспериментируют с различными способами коммуникации. Например, междисциплинарный художник Rinatto L’bank (Ринат Абдрахманов) исследует в своей работе «Очередное потерянное поколение» метаморфозы человеческого тела в киберпространстве.

Выставка предлагает зрителю включить воображение и почувствовать заклинательную силу слова «весть». Увидеть, услышать, воспринять, расшифровать и даже ощутить как нечто иное, «спрятанное»: благую Архангельскую весть, факел, набат, корабельные сигнальные флажки, ручной набор петровских «Ведомостей», бегущую новостную строку...

Напомним, сотрудничество Группы Магнезит с Государственным Русским музеем началось в 2013 году и, к слову, первым совместным проектом была выставка, на которой экспонировалась тоже «информационная» картина — полотно Ильи Репина «Запорожцы пишут письмо турецкому султану».