«Руки вверх!», Бузова, «Чайф»: артисты, которые никак не могут провести концерты в Челябинске

Губернатор смягчил ковидные ограничения, публика ждет, а билеты не продают

16 февраля в Челябинске не состоялся концерт группы «Руки вверх!». Шоу перенесли в четвертый раз, потому что «Мы не можем согласовать с министерством культуры Челябинской области организацию танцпола на концерте. А выступление группы „Руки вверх!“ без танцпола провести невозможно», — сообщают организаторы концерта. Предварительно шоу перенесли на 28 мая. Сергей Жуков надеется, что челябинцы еще попрыгают под хиты «нулевых» и покажут ему свои ручки.





Отменили концерт лингвиста Олега Савченко, более известного как ЛСП. У этого белорусского рэп-проекта несколько альбомов, совместных песен с лидерами хип-хоп сцены (например, Бастой и Oxxxymiron’ом) и очень удачные клиповые релизы. В Челябинске концерт должен был состояться 27 февраля, но «в связи с продолжением коронавирусных ограничений в большинстве городов тура мы вынуждены перенести первую его часть, в том числе и концерт в Челябинске». Новая дата приезда рэп-ученого — 18 июня.





Звезда и кумир девочек до 15 и чуть старше Ольга Бузова собиралась в Челябинск прошлой весной, потом осенью, потом в декабре, 28 марта, и наконец последняя дата анонса — 15 апреля. Но и на апрельское шоу билеты не продаются. Видимо, организаторы ждут новых послаблений со стороны властей, чтобы открыть продажу билетов на танцпол.





16 марта перед челябинской публикой должны выступить любимые уральские чифы. Группа «Чайф», как и все, переносит концерты еще с прошлой весны. Дата шоу — 16 апреля, но билет купить нельзя, а в гастрольном графике уральской рок-группы Челябинск больше не значится. На запросы СМИ и фанатов представители группы пока не реагируют.





Приостановлена продажа билетов на два юмористических шоу — «Уральских пельменей» 11 марта и сольника Елены Воробей 13 апреля. «Пельмени» челябинский концерт пока держат в списке и обещают в скором времени согласовать площадку для шоу. А вот пародистка Воробей 13 апреля лететь в Челябинск уже не собирается, в планах появился спектакль в Санкт-Петербурге.

Наконец, 2 апреля в Челябинск должен был приехать симфонический оркестр Premier Orchestra и вместе с оперными солистами исполнить рок-баллады и хиты тяжелой музыки в инструментальной аранжировке. Но, как вы уже поняли, продажи билетов приостановили, а в гастрольном туре пропала строчка с Челябинском. Причин организаторы концерта не озвучили.

Под вопросом концерт российских электронщиков Cream Soda. Шоу должно состояться 27 февраля. Однако промоутеры тура уже предупредили, что в клубе OZZ концерт провести не получится, новая площадка — на стадии согласования. Договорятся ли группа и город — узнаем совсем скоро.

Напомним, что пару недель назад губернатор Челябинской области Алексей Текслер ввел послабления карантинного режима и разрешил продавать до 60% мест на концертных площадках. Это даже больше, чем в Москве. Поэтому сложно назвать коронавирусные ограничения главной причиной отмены некоторых шоу. Тем более что концерты других исполнителей проходят по графику.

Например, концертное агентство «Живой звук» работает в штатном режиме:

«Весной мы проведем несколько больших концертов в Челябинске. 20 марта в клубе „Ozz“ состоится выступление „Нейромонаха Феофана“. Планировалось, что программа будет составлена в честь 10-летия коллектива, но в 2021 году это уже не так актуально. Поэтому „Нейромонах“ отыграет абсолютно новую программу „Древнерусский рейв“ — из лучших песен группы и новых треков. 17 апреля в „Юности“ состоится большой концерт „Женский стендап“, на котором выступят юмористки из одноименного шоу канала ТНТ. 23 апреля в ЛА „Трактор“ пройдет концерт легендарной группы ДДТ, а 12 мая в Конгресс-холле выступят драйвовые и хулиганские The Hatters. Мероприятия будут организованы с учетом всех требований по снижению риска распространения коронавирусной инфекции. Но шоу должны продолжаться, музыка и юмор могут поддерживать и придавать сил даже в самых кризисных ситуациях».