Рождественский фестиваль состоится в Южно‑Уральском институте искусств

Праздничные мероприятия пройдут с 19 по 28 декабря

«Рождественский фестиваль — 2023» (12+), один из самых масштабных проектов Южно-Уральского института искусств имени Чайковского, традиционно посвящен рождественским и новогодним праздникам. На все концерты вход свободный.

Запланирована серия из пяти концертов, в которых принимают участие преподаватели и студенты всех четырех факультетов института искусств.

19 декабря в 18:00 в Большом концертном зале им. Б. М. Белицкого состоится концерт симфонического оркестра (художественный руководитель и дирижер — Александр Матушкин). В концерте принимают участие два академических хора вуза: смешанный и женский. В программе произведения Арама Хачатуряна, Георгия Свиридова, Джузеппе Верди, Сюзанны Лидмарк.

20 декабря в 17:00 там же, в Большом концертном зале им. Б. М. Белицкого, состоится концерт фольклорного ансамбля «Заряница», ансамбля народного танца «Горенка» и фольклорного ансамбля «Отрада». 22 декабря в 18:00 — концерт хоровых коллективов с участием детского хора отделения хорового дирижирования, вокальных ансамблей вуза, академических женского и смешанного хоров.

26 декабря в 18:00 — концерт оркестра русских народных инструментов (художественный руководитель и дирижер — Илья Черноголов).

28 декабря в 12:00 состоится концерт «Реальная сказка», в котором участвуют студенты отделения эстрадного пения Южно-Уральского государственного института искусств им. П. И. Чайковского.