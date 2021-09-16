Российские звезды открыли юбилейный концертный сезон в Челябинской филармонии

Праздничный вечер посвятили музыке Сергея Прокофьева

Сегодня, 16 сентября, Челябинская филармония открыла 85-й концертный сезон. В юбилейный вечер гостей ждала программа Южно-Уральского симфонического оркестра под управлением заслуженного артиста России Адика Абдурахманова, солировал пианист, лауреат международного конкурса имени Чайковского Дмитрий Шишкин. Ведущим программы стал московский актер Юлиан Макаров.

Праздничный вечер посвятили музыке Сергея Прокофьева: в этом году исполняется 130 лет со дня рождения выдающегося русского композитора, пианиста и дирижёра.

«Прокофьев — гениальный композитор, очень спорный, он хотел писать не как все. Но судьба сложилась так, что он всегда чувствовал некую внутреннюю нереализованность. О его музыке, его пути мы сегодня рассказываем», — подчеркнул заслуженный артист России Адик Абдурахманов.

Концертом, посвященным Прокофьеву, открылся авторский проект Юлиана Макарова «Слова и музыка к тебе», который рассказывает о судьбах выдающихся композиторов.

«Музыканты, которым мы посвятили проект, колоссальные личности. Они несут заряд феноменальных мыслительных процессов, выдающегося искусства. Мы поставили принципиальной задачей эмоциональную включенность публики. Причем, мы не идем по пути упрощения — в программе звучит Четвертая симфония Прокофьева, а это очень масштабное произведение, четыре части. Они перемежаются моими комментариями», — поделился Юлиан Макаров.

Яркая концертная программа открывает, как обещают, насыщенный филармонический сезон.