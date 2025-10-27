Российские путешественники теперь могут виртуально прогуляться по «Аркаиму»

Южноуральский заповедник открывает новый спецпроект Минэкономразвития России

Южноуральский музей-заповедник «Аркаим» открывает новый спецпроект Министерства экономического развития РФ «Азбука туризма», сообщает пресс-служба «Аркаима».

Проект будет активно освещаться в телеграм-канале Минэкономразвития, ориентированном как на представителей бизнеса, так и на путешественников. «Азбука» покажет туристам все достопримечательности страны от А до Я.

«В анонсе „Аркаим“ обозначен как „одно из самых загадочных мест страны“ (что является правдой), „археологический комплекс бронзового века на юге Челябинской области, который называют „Уральской Троей“ (хотя на самом деле „Аркаим“ старше Трои почти на тысячу лет)», — говорят в заповеднике.

Прогуляться по музею можно будет онлайн на его официальном сайте. Также все желающие смогут проголосовать за возможность совершить очное путешествие на территорию заповедника.