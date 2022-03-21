Российские кинотеатры не будут повышать цены на билеты

В отечественном прокате появятся блокбастеры Болливуда и кино из Южной Кореи

Руководители крупнейших киносетей страны заявили, что не будут повышать цены на билеты в кино и попкорн. Среди таких — «Синема Парк» и «Киномакс», которые работают в Челябинске.



Цены на сайтах челябинского «Киномакса» и «Синема Парка» не изменились и остаются в пределах 150—350 рублей. Аналогичную ценовую политику выдерживают и «Мягкие кинотеатры».

Альтернативой западным премьерам станет российская киноклассика, хиты Болливуда и премьеры из Южной Кореи.

Кадр из индийского фильма RRR, реж. — С.С. Раджамули

Сейчас в Челябинске уже можно купить билеты на:

индийский боевик RRR, который будут показывать в оригинале с русскими субтитрами;

отреставрированные версии фильмов «Брат» и «Брат 2»;

классику японской анимации Хаяо Миядзаки: «Ходячий замок», «Ведьмина служба доставки», «Унесенные призраками» и «Мой сосед Тоторо».

Кадр из фильма «Солярис», реж. — Андрей Тарковский



«Мосфильм» ранее выступил с предложением вернуть в прокат старые фильмы студии. К показу предложили и подготовили:

«Солярис» и «Сталкер» Андрея Тарковского;

«Жмурки», «Про уродов и людей», «Морфий», «Я тоже хочу», «Кочегар» и «Мне не больно» Алексея Балабанова;

«Курьер» Карена Шахназарова;

«Вий» Константина Ершова и Георгия Кропачева.

Напомним, ранее Ассоциация владельцев кинотеатров России призывала Минкульт РФ разработать меры поддержки для российской киноиндустрии, которая в результате санкций может быть ликвидирована.