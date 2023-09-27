Россияне стали активно переходить с западных сериалов на отечественные

Такой вывод сделали по данным социологических опросов

С уходом с российского рынка зарубежных сервисов для просмотра кино и сериалов зрители из России стали все чаще смотреть отечественные фильмы. За последние два года 18% опрошенных полностью перешли с зарубежных сериалов на российские. Такой вывод сделали специалисты АНО «Диалог» и АНО «Диалог Регионы» по результатам социологического исследования.



Исчезновение зарубежных онлайн-платформ оказалось стимулом для развития отечественного кинематографа. Среди молодежи все еще популярны зарубежные сериалы, но старшее поколение чаще называет любимыми отечественные проекты: «След», «Ментовские войны» и «17 мгновений весны». Популярный фэнтези-сериал «Игра престолов» — на четвертом месте.

Из зарубежных фильмов зрители чаще предпочитают картины из США, Великобритании и Кореи.

Наиболее популярным жанром оказался детектив. Его своим любимым назвали 43% опрошенных. Дальше по популярности идут исторические сериалы (33%) и комедии (27%).

Любимыми актерами опрошенные россияне назвали Константина Хабенского, Владимира Машкова или Сергея Безрукова.