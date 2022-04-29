«Россграм» начал продавать никнеймы за 50 тысяч рублей

Ольга Бузова уже забронировала ник в российском аналоге «Инстаграм»

Разработчики приложения «Россграм» открыли продажу никнеймов для пользователей. Желающие могут забронировать имя для аккаунта и использовать его в новой соцсети после регистрации. При этом приложение скачать нельзя, релиз планировали на апрель 2022.

Всем покупателям никнеймов обещают дать ранний доступ в соцсеть. Предложение относится в первую очередь к предпринимателям, блогерам и звездам поп-сцены. В апреле забронировать никнеймы успели Ольга Бузова, Александр и Никита Малинины, мотофристайлер Алексей Колесников, travel-блогер Александр Жданов. Список забронированных имен есть на сайте.

Можно забронировать привычные никнеймы из другой соцсети — это услуга стоит 10 тысяч рублей. Бронь имен людей — например, Olga или Ivan — оценивают в 50 тысяч рублей.

Также есть возможность выбрать короткие никнеймы, маленькие слова на английском — love, buy или draw. Таких никнеймов всего 250, список опубликован на официальном сайте «Россграм». Часть ников уже разобрали. Бронь стоит 25 тысяч рублей.

В перечне предложений упоминают Premium-имена для бизнеса, за них устроят аукцион. Но что имеется ввиду под Premium-именем, не поясняют. Предусмотрена возможность продать или подарить никнейм.

«Бронируют никнеймы, чтобы люди легко находили человека или бренд по привычному нику, чтобы мошенники не использовали чужое имя, чтобы быть впереди конкурентов и подчеркнуть свой статус», — объясняют разработчики.

Предусмотрена возможность продать или подарить ник другому пользователю.

«Россграм» — новое приложение, которое стремится занять место «Инстаграм» (соцсеть запрещена в России). Новое приложение должны были запустить в апреле 2022, но в итоге релиз перенесли на лето. Мошенники воспользовались путаницей и разместили лже-копию соцсети в PlayMarket.