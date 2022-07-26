Роман Сэлинджера обсудят на крыше Исторического музея в Челябинске

Клуб читательского мастерства «Читалка» состоится 27 июля

«На крыше мы собираемся с прошлого лета, примерно раз в месяц. Летом это особенно привлекает участников: летнее небо, центр города как на ладони, компания интеллектуальная. Встречи на крыше музея стали одной из наших любимых фишек»,

— рассказывает руководитель клуба Агния Вязовская.