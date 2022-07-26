В четверг, 27 июля, на крыше Челябинского исторического музея состоится обсуждение романа Джерома Сэлинджера «Над пропастью во ржи». В клубе читательского мастерства «Читалка» полагают, что крыша, откуда открывается вид на город — это удачное место, чтобы обсудить единственный роман Сэлинджера.
«На крыше мы собираемся с прошлого лета, примерно раз в месяц. Летом это особенно привлекает участников: летнее небо, центр города как на ладони, компания интеллектуальная. Встречи на крыше музея стали одной из наших любимых фишек», — рассказывает руководитель клуба Агния Вязовская.
Кроме того, Агния отметила, что несмотря на то, что роман «Над пропастью во ржи» так популярен, немало людей его не понимают, не считают даже достойным, и это взрослые читатели.
Встреча состоится 27 июля в 18:30, вход через восточную башню. Возрастной ценз — 18+.
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