Рисует шторм как Айвазовский: в Челябинске открылась выставка пейзажей Дмитрия Роза

Вернисаж прошел в выставочном зале союза художников

В пятницу, 4 июня, в Челябинске открылась персональная выставка московского художника Дмитрия Роза «В бездне рожденная». Дмитрий создал серию пейзажей с видом на море: в коллекции есть картина «Буря», «Бушующее море», «В тишине», «К берегу льнущая» и др. В экспозицию включили 18 полотен.

Художник Дмитрий Роза

Дмитрия порой называют новым Айвазовским: в его картинах угадывается влияние легендарного мастера. Художник родился и вырос в Сочи, часто бывал в Крыму, служил в военно-морском флоте Российской федерации. Вернувшись на родину после службы, он увлекся живописью. Уже 20 лет он пишет картины, а десять лет назад создал свою школу морского пейзажа.

«После службы у меня был выбор: либо научиться писать картины, либо пойти на атомную подводную лодку. Я выбрал первый вариант. С 2010 года я начал проводит мастер-классы по живописи, позже они перешли в онлайн-формат. Сейчас у меня тысячи учеников во всем мире»,

— рассказал Дмитрий.





Провести выставку работ в Челябинске Дмитрию предложил один из его учеников. На открытие экспозиции пришли несколько десятков поклонников художника, которые участвовали в его мастер-классах.



«Я никогда не рисовала, всю жизнь проработала электромехаником международной связи Сейчас я на пенсии, мне 71. В августе прошлого года я попала на мастер-класс к Дмитрию и нарисовала первую картину. Это было что-то! Дмитрий корректный, терпеливый, все понятно и доходчиво объясняет. Я вижу свой рост, живопись меня оживила — теперь я не просто живу, я летаю»,

— восхищается посетившая вернисаж Светлана Емельянова.

Выставка «В бездне рожденная» будет работать до конца июня.