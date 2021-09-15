Результаты конкурса на президентские гранты в области культуры объявят на две недели позже

В фонде сообщили, что эксперты не успевают изучить все заявки к запланированному сроку

Президентский фонд культурных инициатив объявил, что результаты конкурса на гранты сообщат только к концу сентября. Изначально планировалось подвести итоги 15 сентября. Но сроки работы экспертного комитета увеличивают в связи с тем, что специалисты не успевают изучить все заявки.



Как подчеркнули в фонде, летом была объявлена дополнительная неделя приема заявок. И за дополнительные семь дней поступить 6460 проектов, что составило половину от всех направленных заявок.

«Принятое Координационным комитетом решение связано как с большим числом заявок, поступивших на конкурс в последнюю неделю их приема, так и с необходимостью проведения тщательной экспертизы и поэтапного подведения итогов конкурса Экспертным советом и Координационным комитетом, заседания которых запланированы на неделе с 20 по 24 сентября», — сообщили в фонде.

Проекты-победители будут объявлены не позднее 30 сентября.

Напомним, что на конкурс президентских грантов в сфере культурных инициатив от Челябинской области заявлено 146 проектов. Южноуральцы просят деньги на масштабный перформанс на Айских притесах, халяльную поликлинику, скульптуры и выставки. О самых интересных проектах мы рассказывали по ссылке.