Режиссер из Златоуста Антон Маслов представит в Челябинске и в Златоусте новый полнометражный фильм «Многоэтажка». Показ состоится в рамках форума «100 киношников Урала», который пройдет с 17 по 19 июня в Челябинске.
Антон выступил и как один из авторов сценария. Это фильм о самом банальном подъезде в любой многоэтажке спального района любого города: в подъезд входит девочка-подросток, но до квартиры она не доходит. В доме, где полно людей, отец начинает поиски ребенка. «Многоэтажка» — полнометражный дебют режиссера Антона Маслова, который был одним из режиссеров сериала «Вампиры средней полосы».
17 июня в 18:30 в златоустовском кинотеатре «Солярис» состоится премьера фильма «Многоэтажка», на которую специально приедет режиссер — сам родом из Златоуста — и исполнительница главной роли Даша Щербакова. Накануне, 16 июня, в 18:00, показ и встреча с Антоном Масловым состоится в челябинском кинотеатре «Знамя». После просмотра можно будет пообщаться, обсудить фильм и современные проблемы киноиндустрии в целом. Вход свободный, но нужна предварительная регистрация.
Возрастное ограничение: 16+.
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