Режиссер серии фильмов «Рожденные в СССР» проведет мастер-классы в Челябинске

Школьникам расскажут о кино и творческих конкурсах

Известный документалист Сергей Мирошниченко встретится с челябинскими школьниками в Публичке, чтобы рассказать о профессии режиссера. Об этом сообщили в пресс-службе творческого союза «В движении».

Встреча будет состоять из двух блоков: рассказ о киноиндустрии и разбор детских фильмов, ставших лауреатами всероссийского Герасимовского конкурса школьного кино. Организаторы отмечают, что мероприятие будет полезно учащимся детских киношкол, педагогам в сфере детского и юношеского кинообразования, а также всем заинтересованным жителям Челябинска.

Мастер-классы с Сергеем Мирошниченко станут частью проекта «Всероссийский Герасимовский киноконкурс школьного кино». Его участники смогут посетить экскурсии, мастер-классы по созданию короткого и длинного метра, творческие встречи с именитыми режиссерами и даже отправятся в киноэкспедицию. Подарят юным режиссерам и возможность побороться за звание лучших в семи конкурсных номинациях. Подать заявку на участие в проекте можно до 17 апреля 2024 года.