Режиссер фильма «Ты у меня одна» Дмитрий Астрахан приехал в Челябинск обновить свой спектакль

Измененную версию «Леди на день» покажут уже в сентябре

В Челябинском театре драмы им. Наума Орлова представят обновленный спектакль «Леди на день». Пять лет назад его поставил известный столичный режиссер Дмитрий Астрахан, автор фильмов «Все будет хорошо», «Ты у меня одна» и «Зал ожидания». Сейчас режиссер вновь приехал в Челябинск, чтобы провести несколько репетиций и добавить новые детали в постановку.







Впервые комедию «Леди на день» показали на сцене челябинского театра в 2017 году. Действие происходит в Бруклине: дочь бедной торговки Анни собирается выйти замуж за сына испанского графа. Но отец жениха готов отдать сына только за девушку из благородного рода. Поэтому пьющей торговке Анни предстоит на день стать состоятельной леди и впечатлить будущего свата. В этом ей помогает харизматичный мошенник Дейв, местная бордель-маман и даже мэр Нью-Йорка.

На фото: Михаил Зузнев, артист Театра драмы им. Наума Орлова



В свежей версии спектакля меняется актерский состав. Нью-йоркского мошенника — Дейва-красавчика — сыграет Михаил Зузнев, артист Театра драмы. Его выбрали на эту роль еще пять лет назад, но тогда Михаил был занят в постановке «Убийца», и роль Дейва досталась Степану Арефьеву.

«Изначально была цель только ввести нового актера. Я для этого и приехал. Но времени с премьеры ведь много прошло. Я смотрю спектакль снова, он на ходу обрастает деталями: что-то теряется, что-то я добавляю сам. Тем более у нового актера другая манера, другой подход к роли, и это затрагивает всех артистов, все эпизоды. Труппа очень хорошая, и у нас есть время что-то добавить, наполнить постановку заново»,— рассказывает Дмитрий Астрахан.

На сцене уже собраны декорации. С одной стороны это обшарпанные стены борделя в Бруклине. Но вот центровой круг на сцене разворачивается — и это уже лестница роскошного дворца.





Артисты репетируют не в исторических платьях, а в футболках и джинсах. Дмитрий Астрахан, сидя у самой сцены, неотрывно смотрит за игрой актеров, на ходу делает пометки на листах. Только изредка он останавливает действие, чтобы что-то добавить или убрать. И эта работа касается не только сцен с новым актером.





— Так, обращаюсь к гостям. Вы на светском приеме не просто стоите в углу. Для вас этот момент — торжество справедливости! Смейтесь, радуйтесь, вы должны ликовать, — объясняет режиссер.

— Вы не плачьте в этот момент, говорите так, будто ситуация — истеричный анекдот, — говорит постановщик актрисе, которая играет торговку Анни.





После репетиции все актеры рассаживаются в зале. Режиссер грозно встает. Берет в руки листы с записями и начинает озвучивать исправления. Но не строго. С улыбкой на лице. Объясняет, где и что получилось хорошо, что не очень. Иногда вставляет шутки и анекдоты.

— Репортер. Ты должен был взять свою даму на руки. Почему не взял? Она тебе не нравится или спина болит? Тут все свои, честно говори, — спрашивает Астрахан у одного из артистов.

— Честно? Просто забыл, — отвечает актер.

— Вот, не забывай больше...





Разбор спектакля длится довольно долго — актеры предлагают что-то свое, иногда спорят. Наконец постановщик откладывает листы:

«На самом деле все очень хорошо, я не так уж много отметил. Вы все играете отлично. Смотреть — одно удовольствие»,— заканчивает Дмитрий Астрахан.

Артисты расходятся, и режиссер остается наедине с Михаилом Зузневым, новым актером в постановке. Они ходят по сцене туда-обратно.

«Ты смотри. У Дейва нет душевных терзаний. Он пройдоха, но при этом широкий человек. Не зажимайся, говори четко. Смотрел „Джентльменов“ Гая Ричи? Видел, как Макконахи там себя ведет? Посмотри. Пойми, как играют Том Круз, Брэд Питт. Они широкие харизматичные ребята»,— объясняет Астрахан.





По факту в спектакле мало что изменили: добавлены новые реплики и движения, где-то актеры по-другому жестикулируют. Но даже такие небольшие правки помогают оживить постановку.

«Я считаю, что каждые пять лет нужно освежать спектакли. К сожалению, это не всегда получается. Эту комедию много где ставили и продолжат играть. Потому что сама пьеса Олега Данилова прекрасна. Плохие вещи нет смысла повторять. Это как с „Макдональдсом“. Он вкусный, поэтому его сейчас стараются повторить, не хотят терять»,— делится Дмитрий.





Дмитрий Астрахан и дальше планирует сотрудничество с челябинским театром. Сейчас с руководством обсуждают новый проект, но подробности столичный режиссер держит в секрете.

«В новом сезоне что-то будет, внимательно следите за афишей»,— с хитрой улыбкой говорит постановщик.

Обновленную комедию «Леди на день» представят уже 14 сентября в Театре драмы им. Наума Орлова.

Возрастное ограничение — 16+